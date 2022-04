Las Fallas lloran al artista fallero Manolo Algarra

El mundo de las Fallas acaba de verse conmocionado con la muerte del artista fallero Manuel Algarra Salinas. El que ha sido en los últimos 17 años artista de Almirante Cadarso-Conde Altea se despidió a través de su propia red social al asegurar que había solicitado la sedación:

"Ya sabéis que he estado este último mes muy delicado de salud, la cuál he ido perdiendo con el paso de los días, hasta tal punto de que hoy he autorizado mi sedación. Daros las gracias a toda la gente que ha estado apoyando mi carrera, siempre intenté ser honesto en mi vida y mi trabajo y hacer mi oficio viable. Sirva este mensaje como despedida a toda esa gente que no me ha dado tiempo a hacerlo. Que la llama siga ardiendo en vuestros corazones. Siempre falla".

Por otro lado Vicente Fuster, el presidente de la falla Almirante Cadarso, en sus redes también expresaba: "el domingo nos despedimos entre lágrimas con un fuerte abrazo que nunca olvidaremos. Siempre estarás en nuestra memoria y, sobre todo, en nuestro corazón".

Por su parte, el Gremio de Artistas Falleros, también mostraba su dolor: "Te recordaremos, amigo Manolo, por tu participación en el gremio ejerciendo las funciones de secretario general, vicemaestro y director de nuestro Museo, con los Mayores Salvador Gimeno, Pablo Jesús Ovejero y José Latorre, entre 1993 y 2013. Te recordaremos por tu corporatividad y defensa del colectivo, por tu discurso honesto, sincero y duro cuando también tocaba".

"Te recordaremos por cómo inculcabas el valor del término "falla" y promocionabas la asignatura "artista fallero" en cualquier trabajo que salía de su taller".

Te recordaremos por su sonrisa y te damos las gracias por el legado artístico que serán tus fallas, hogueras y ninots indultados".

Por supuesto, la propia Junta Central Fallera, ha expresado su pésame ante la muerte este martes del artista fallero Manolo Algarra, y ha destacado que era una persona "comprometida, sincera y querida por el colectivo fallero que deja un vacío difícil de llenar", a la vez que ha puesto en valor el legado artístico que deja el artesano y su "vertiente humana".

Carlos Galiana ha manifestado que "lo más importante de Manolo, además de ser un artista excelente que los últimos años supo leer como nadie al público de la Exposición del Ninot y que nos deleitó con grandísimas fallas especialmente en Maestro Gozalbo y en Almirante Cadarso, es su vertiente humana". "Más allá de los ninots indultats y de los primeros premios a sus fallas, nos deja una persona comprometida, sincera y querida por el colectivo fallero que deja un vacío difícil de llenar", ha añadido.

El presidente de Junta Central Fallera ha destacado que Manolo Algarra era "defensor, como no podía ser de otra manera, de la falla como eje fundamental de nuestra fiesta" y el hecho de que "sus últimas palabras escritas en las redes sociales son la mejor descripción de una persona con carácter, luchadora y pieza fundamental estos últimos años para el colectivo de los artistas falleros".

En la historia de la fiesta de las Fallas queda su legado artístico y su palmarés de ninots indultats, en los años 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021, con la Falla Almirante Cadarso - Conde de Altea, en la que ha plantado 17 fallas consecutivas en sección Especial. También ha hecho historia con la Falla Maestro Gozalbo - Conde de Altea con el primer premio de sección Primera A en 2015, 2016, 2018, 2019 y 2022.

Durante toda su trayectoria, ha estado muy vinculado al Gremio Artesano de Artistas Falleros de València, donde fue secretario general, vice Mestre Major y director de su Museo.