Las agresiones a personal sanitario aumentan un 39% en la Comuntiat Valenciana en 2021

Carlos Fornes, presidente de la ADSCV, ha asegurado que “los datos de agresiones a personal sanitario siguen siendo intolerables, y las condiciones en las que desarrollan su trabajo han empeorado notablemente como consecuencia de la pandemia. Tenemos varios estudios que indican que más del 90% de médicos y enfermeros de nuestro país aseguran estar agotados mentalmente y físicamente”.

Fornes ha recordado que “la gran mayoría de agresiones no se denuncian, por lo que los datos que tenemos son solo la punta del iceberg.Desde la ADSCV recomendamos a todo aquel trabajador sanitario que sea víctima de una agresión que se haga un reconocimiento médico y curse un comunicado de lesiones. Además, el incidente se debe tramitar como accidente de trabajo y anotar en el registro de agresiones”.

La ADSCV anima a todo el personal sanitario a denunciar no solo las agresiones físicas, sino también las verbales: insultos, vejaciones.”Todo esto –ha explicado Fornes- está tipificado en el Código Penal, y lo que hoy ha sido una agresión verbal, mañana se puede convertir en una agresión física”.

Valoración de los datos de 2021

Tras conocer los datos ofrecidos por el Observatorio Contra las Agresiones del Consejo General de Colegios de Médicos, el presidente de la ADSCV ha declarado que “una vez más, tenemos que seguir lamentando que haya aumentado el número de agresiones, en concreto un 39% más en 2021 con respecto al año anterior. Además, también nos preocupa el repunte de las agresiones físicas”.

Tal y como ha indicado el Consejo General de Médicos en su informe, durante el segundo año de pandemia de COVID-19 las agresiones a la profesión médica se dispararon un 39% convirtiéndose en el segundo año con mayores registros, solo superado por 2019.

El Observatorio Contra las Agresiones del CGCOM recogió en 2021 un total de 612 agresiones, 171 más que el año anterior, lo que sitúa la cifra total desde 2011 en 5 649 agresiones.

“Desde la ADSCV pedimos a la Administración que dote a los centros de salud de los recursos necesarios paran minimizar en la medida de posible esta situación. No podemos obviar que los pacientes no acaban de entender unos tiempos de espera que se eternizan y una atención telefónica que es insuficiente. Si no se empieza a trabajar en este sentido, la consecuencia es que dejamos al personal sanitario a los pies de los caballos”- ha asegurado Fornes.