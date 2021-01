El PP lamenta que el Rialto ha dejado de plantar un 90% de árboles en la ciudad

El Partido Popular en el Ayuntamiento de València ha denunciado el retroceso de la ciudad en materia verde. El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, asegura que “existen en las calles y plazas de la ciudad más de 3.037 alcorques vacíos, algunos de ellos llevan años sin que el Gobierno de Ribó y PSOE hayan decidido colocar un nuevo ejemplar”.

Este dato, junto al retroceso en el año 2020 en la plantación de árboles en las calles, plazas y jardines de la ciudad de Valencia, el año pasado se plantaron un 90% menos de árboles que en el año 2019, “pone de manifiesto el abandono que somete este gobierno al arbolado y jardinería de la ciudad, donde no es difícil encontrar en muchos barrios arboles sin podar y alcorques vacíos repletos de malas hierbas”.

Mundina señala que de hecho, “el ritmo de replantación de arbolado en las calles contrasta con la zonas con alcorques vacíos, con una cifra cinco veces mayor que la replantación que se hizo durante 2020 donde sólo se colocaron apenas 400 árboles a pesar de los temporales que hemos vivido en el último año que ha provocado caídas de árboles en las calles de la ciudad”. “El proyecto de una Valencia más verde que vende el Gobierno de Ribó y PSOE no es real y estos datos demuestran la falta de gestión municipal en esta materia”, ha añadido el concejal Mundina. "Un ejemplo de la dejadez y abandono de muchas de las calles y plazas en materia verde es la plaza del Patriarca, situada en el corazón de la ciudad. En esta plaza se plantaron 18 naranjos en homenaje a los premios Nobel que componen el jurado de los premios Jaume I. Estos naranjos simbolizan el trabajo y la sabiduría de los valencianos". No obstante, seguran Mundina, “la realidad hoy es que cuatro estos naranjos han desaparecido y el Ayuntamiento no los ha restituido, y lo que encontramos son alcorques vacíos y llenos de suciedad".