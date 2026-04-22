L'Albufera da el salto a la navegación eléctrica con nuevos puntos de recarga

La Fundación Iberdrola España y el Ayuntamiento de Valencia han firmado un convenio de colaboración para instalar puntos de recarga destinados a las embarcaciones eléctricas que operan en el Parque Natural de l’Albufera. Este proyecto, que reafirma el compromiso de ambas entidades con la protección del entorno, supondrá una inversión superior a los 180.000 euros a cargo de la fundación.

Ocho estaciones para 16 barcas

El acuerdo contempla la instalación de ocho puntos de recarga de 44 kilovatios (kW) de potencia cada uno. Gracias a sus tomas dobles, permitirán la carga simultánea de hasta 16 embarcaciones. Cinco de estas estaciones se ubicarán en El Palmar y las otras tres en El Saler, atendiendo así las necesidades de las barcas que apuesten por la electrificación.

Un impulso a la Reserva de la Biosfera

La presentación del acuerdo se ha celebrado en la ‘Trilladora del Tocaio’, donde la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, han rubricado el pacto. Esta colaboración también sumará esfuerzos en el proceso de declaración de l’Albufera como Reserva de la Biosfera. Al acto han asistido concejales, alcaldesas pedáneas y directivos de Iberdrola en la Comunidad Valenciana.

Iberdrola Alfonsín y Catalá durante el acto en l'Albufera

La alcaldesa ha agradecido el apoyo de la fundación, a la que ha calificado como "un aliado estratégico en el camino hacia la descarbonización y la eficiencia energética, pero también en la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico".

Un aliado estratégico en el camino hacia la descarbonización y la eficiencia energética" María José Catalá Alcaldesa de Valencia

Por su parte, Jaime Alfonsín ha destacado que con este acuerdo "la Fundación refuerza la colaboración en iniciativas sostenibles orientadas a la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y ecológicos del Parque Natural de la Albufera". Ha añadido que pone de relieve "la responsabilidad en la defensa del patrimonio natural y en la promoción de un modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente".

La Fundación refuerza la colaboración en iniciativas sostenibles orientadas a la preservación de los valores ambientales" Jaime Alfonsín Presidente Fundación Iberdrola

Iberdrola Foto grupo convenio puntos recarga para barcas eléctricas en l'Albufera

Colaboración más allá de l'Albufera

Este convenio se suma a otras colaboraciones recientes de la Fundación Iberdrola España en Valencia, como la iluminación de la Catedral, la Torre del Miguelete y el Palau de la Música. La fundación también ha participado en la iluminación de la capilla del Santo Cáliz, la restauración de los tapices de la iglesia de El Patriarca y la exposición itinerante de ‘El Prado en las Calles’.

En el ámbito de la biodiversidad, la fundación impulsa desde 2022 la reintroducción del águila pescadora en la Comunidad Valenciana junto a la Fundación Migres. El objetivo es recuperar esta ave rapaz, desaparecida de la región hace más de 50 años, mediante la cría de pollos traídos de Escocia en el Parque Marjal de Pego-Oliva. El proyecto se extenderá a l'Albufera en 2025 con nuevas infraestructuras para la llegada de más ejemplares en 2027.

Además, la Fundación Iberdrola España patrocina el premio Protección del Medio Ambiente de los Premios Rei Jaume I desde el año 2010, mostrando su compromiso continuo con la sostenibilidad en la región.