El juzgado cita a 3 investigados tras morir 2 niñas en el castillo hinchable de Mislata

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata (Valencia) ha acordado la citación como investigados del propietario y otro responsable del castillo hinchable en el que se produjo un accidente el pasado 4 de enero que causó la muerte a dos niñas de 4 y 8 años y heridas a otros siete menores, así como del ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de esa atracción ferial.

La magistrada ha adoptado esta decisión en el marco de unas diligencias previas abiertas inicialmente por dos delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia, sin perjuicio de ulterior calificación.

Durante la instrucción de la causa, la titular del juzgado también ha citado a los padres de las víctimas, tanto de las fallecidas como de las lesionadas, a fin de realizarles el correspondiente ofrecimiento de acciones.

Igualmente, entre otras diligencias, ha decidido recibir declaración a diversos testigos que presenciaron cómo una ráfaga el viento levantaba el castillo hinchable y provocaba que los niños que jugaban en él salieran despedidos y a los agentes de Policía que han intervenido en la investigación del suceso.

Las últimas investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia -y que remitieron al mismo Juzgado-, concluye que el ingeniero responsable de revisar ésta y otras atracciones no estuvo en Mislata, tal y como afirmó, sino que estuvo en Elche. El ahora investogado aseguró ante la Policía Nacional que se personó en la feria de Mislata el 2 de enero para inspeccionar no solo la atracción siniestrada, sino también el resto de la feria de navidad de Mislata. Sin embargo, la Policía ha concluido que estas afirmaciones no son ciertas porque el posicionamiento del teléfono móvil de este ingeniero le sitúa durante todo el día en Elche, donde anuncia sus servicios como autónomo dedicado a las instalaciones eléctricas.