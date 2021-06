Ni 24horas han sido necesarias para que el presidente de la Junta Central Fallera y Concejal de Cultura Festiva Carlos Galiana, rectifique la decisión que anunció ayer vía comunicado de que abandonaban la mesa técnica con Sanidad. Decisión que además se tomó sin previa consulta con los falleros. La presión en las redes sociales y el descontento entre los falleros que se veían envueltos una vez más en una guerra política entre los partidos del gobierno del botanic y Rialto, han hecho que el concejal Carlos Galiana en una reunión con la mesa de seguimiento convocada ayer de manera urgente rectificara su propio comunicado, justificando que no estaba reflejado bien la intencionalidad del mismo, y se excusa argumentando que el comunicado salió mientras que el estaba en el pleno municipal.

Manifiesta que "queda mucho trabajo por hacer y no vamos a abandonar la mesa y seguiremos trabajando para las fallas del mes de septiembre"

Tal y como ha podido saber COPE Valencia y según trasladan diferentes representantes que estuvieron en la reunión de ayer, nadie abandonará la mesa de seguimiento porque todos alegan que no tiene sentido tirar la toalla con todo el trabajo que se ha realizado hasta el momento y por lo que queda por hacer, cierto es que todos expresan su descontento porque ven que no se cumple la palabra tal y como les prometieron. Lo que si que quedó claro por parte de todos los colectivos es que no van a sentarse más con la Conselleria hasta que no se de una solución a las sedes festivas y se produzca esa desescalada que les habían prometido.

Guillermo Serrano, presidente de la Interagrupación de fallas asegura en COPE que la voluntad política "ha sido de menosprecio hacia un colectivo ejemplar desde el pasado 10 de marzo del 2020, la desaparición de medidas COVID en reuniones sociales, la apertura del ocio nocturno y la situación actual de todos los sectores económicos deja a las claras que los casales falleros son los únicos que no han recuperado la normalidad, entendemos que no hay razones técnicas ni sanitarias para semejante trato y exigimos una reparación inmediata de dicha situación, para seguir trabajando todos juntos por el objetivo de hacer unas grandes fallas y seguras en septiembre”.