Junta Central Fallera continúa con los actos pese a que los falleros siguen con restriciones en los casales

La celebración de las Fallas continúa siendo un tema con el que se habla en voz baja en la Administración. Mientras tanto,las comisiones falleras se sujetan con esperanza a los eventos que Junta Central Fallera pretende realizar para principios de 2021.

La suspensión de las Fallas 2020 supuso un fuerte golpe para los falleros que, 9 meses después, continúan sin saber el futuro de las próximas. Joan Ribó, alcalde de Valencia, comentó el mes pasado, tras la declaración de un nuevo estado de alarma para frenar la segunda ola del Covid-19, que "la voluntad" del consistorio, "si es posible", es llevar a cabo los actos que puedan tener lugar "con todas las restricciones que sean necesarias". Unas palabras que miran con esperanza a la celebración de la máxima fiesta para los valencianos. En esta línea, El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, ha comentado: “No puedo tirar la toalla en el mes de octubre. No puedo lanzar un mensaje que no sea de esperanza. Trabajaremos con un plan A, B, C y hasta con el Z. Cuando no me queden planes, entonces me daré por vencido, pero mientras hay un mínimo de esperanza”. Por tanto, desde la Administración local vierten palabras esperanzadoras sobre el futuro de las fallas, es por ello que las comisiones no entienden por qué se hacen estas declaraciones y, al mismo tiempo, se les aplican medidas tan restrictivas. Por ejemplo, la que la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, anunció el pasado octubre, en la que se limitó el aforo de los casales falleros a un máximo de 6 personas.

Las comisiones falleras tampoco entienden por qué los bares siguen abiertos, limitando su aforo al 50% y, en cambio, los casales solo pueden permitir su entrada a 6 falleros. Así, se sienten olvidados y exigen a la administración respuestas definitivas.

La situación se vuelve aún más inexplicable con la presentación de los concursos que Junta Central Fallera SÍ pretende realizar este diciembre y el próximo enero. El máximo organismo fallero ha afirmado que el Concurs de Teatre Faller 2020-2021 de JCF comenzará el próximo 14 de diciembre y finalizará el 10 de febrero. Además, también han presentado el Concurs de Playbacks 2020-2021 que organiza la Junta y que comenzará el 10 de enero para finalizar el 23 de ese mismo mes. Si el consistorio mantiene unas medidas tan restrictivas con el mundo fallero entonces, ¿van a ser los playbacks virtuales? ¿Y el teatro?

�� La vicepresidenta 1ª, Cristina Estévez, ha informat de la celebració del sorteig del concurs de Playbacks de @JCF_Valencia, que ha establit les dates d'actuacions per als dies 16, 17 i 24 de gener i 14 de febrer. — Junta Central Fallera (@JCF_Valencia) November 24, 2020

Una situación contradictoria, donde los más perjudicados continúan siendo los falleros, principal sostén de la fiesta, porque desconocen, a menos de un mes del nuevo año, el futuro de la fiesta que aman y les representa, el futuro de Las Fallas.