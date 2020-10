Julián Quiros: "este premio es el broche de oro a once años de estancia en Valencia"

La entrega del Premio Trayectoria Profesional se ha realizado con todas las recomendaciones sanitarias en la emisora y el premiado ha sido entrevistado en Mediodía COPE Más Valencia para hablar de todo lo que ha supuesto sus once años de vinculación al mundo del periodismo valenciano como director de Las Provincias.

"En estos once años he sido tremendamente feliz y ha sido la etapa más plena que he vivido. Acoplarme a Valencia me resultó muy fácil," asegura Quirós. El periodista que acaba de cumplir 51 años se desplaza a Madrid para continuar cosechando éxitos como director del periódico ABC "es verdad que Madrid, es Madrid y está toda la corte pero ya me he desplazado más veces, por tanto tengo más tranquilidad que, por ejemplo, cuando llegué a Valencia con treinta y nueve años."

Las grandes cabeceras tienen que encontrar en el espacio digital su función social

En cuanto a su capacidad de análisis como Director en el diario valenciano, Julián Quirós destaca que sin su equipo nada hubiera sido posible y recuerda nombres tan importantes como María José Grimaldo, quien fue su subdirectora y premio COPE Valencia Trayectoria Profesional 2019 a título póstumo. Además defiende que "en el periodismo hay que situarse a una "distancia media de los personajes. Luego uno se puede acercar o alejar dependiendo de la información pero en la zona media es donde se adivinan todas las cosas."

Julián Quirós Director de ABC recibe el premio de la mano de Sergio Peláez, director regional de COPE Comunidad Valenciana

PERIODISMO DIGITAL - PRÓXIMO OBJETIVO

Sobre la transformación digital Quirós es consciente de su reto en Madrid afirmando que es una "línea maestra" de trabajo. "Las grandes cabeceras tienen que encontrar en el espacio digital la función social que históricamente se ha cumplido en el papel."

El nuevo director es consciente de que no hay que "conformarse con los datos de tráfico web si no que hay que ser consciente de los contenidos que se vinculan, la influencia que persigues o el posicionamiento que se consigue."

FELICITACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

Ximo Puig no ha querido dejar pasar la ocasión de participar en Mediodía COPE Más Valencia para reconocer el trabajo de Julián en los once años que ha estado en la Comunitat Valenciana afirmando además que le gustaría que pudiera "trasladar a todo el país la defensa de los intereses valencianos."

"Defender los intereses de los valencianos es defender los intereses de toda España, podéis contar con ello," sentencia el ya director de ABC.