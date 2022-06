Julia Alegre: "Tenemos que aprender a viajar para vivir, no para hacer la foto para las redes sociales"

Un día decidió que lo dejaba todo para hacer realidad su aventura soñada: viajar sola al Sudeste Asiático. Julia Alegre, periodista y escritora, plasmó todas sus vivencias en su primer libro ‘Crónicas de una vagabunda’, que hoy nos ha presentado en Trending Cope con un consejo de vida: ‘Tenemos que aprender a viajar para vivir, no para hacer la foto para las redes sociales’.

Por qué dejarlo todo, casa, trabajo, amigos… para emprender una aventura así… Julia no tiene una respuesta concreta. ‘Me encantaría dar una lectura romántica a este viaje, pero la verdad es que mi motivación era conocer y simplemente viajar. Tenía ese sueño de adolescente y un día decidí que ya era el momento de hacerlo realidad’, nos cuenta.

Sobre los peligros de ser mujer y viajar sola, Julia lo tiene claro, ‘soy consciente de que la vida pone trabas por ser mujer, imagínate, sólo hacer la maleta ya es un mundo, porque tienes que pensar en meter productos básicos de higiene femenina por si no los venden en el lugar al que vas: compresas, tampones. Y después está el vestir, las horas de llegar a los hoteles. Las guías de viaje más completas suelen incluir consejos para mujeres en sus hojas finales. Ser mujer y viajar supone enfrentarse a barreras, pero también tenemos derecho a hacerlo, aunque ello suponga mirar de frente a los peligros asociados’.

Hija de periodistas, su madre, Paloma Barrientos, sufrió cuando en medio de este viaje se declaró la pandemia. ‘Mi idea inicial era quedarme en Tailandia, pero pensé que era una locura vivir algo así en un país precario en muchos sentidos. Con suerte, a finales de marzo pude coger un montón de aviones y, tras cincuenta y pico horas de viaje y aeropuertos, logré llegar a un Madrid desierto. Fue muy duro. Ninguno de nosotros estaba preparado para vivir algo así. Las madres ya sufren cuando un hijo se va, así que en estas circunstancias todavía más’.

Julia Alegre se considera una coleccionista de momentos. ‘Soy hija de fotoperiodista, así que he aprendido a vivir mirando, aunque no tenga una cámara. Me paro y plasmo los momentos en mi mente. Después, escribo. Hay historias fascinantes de personas anónimas, y estoy agradecida porque he podido escuchar a muchas de ellas en situaciones realmente difíciles’.

Con ‘Crónicas de una vagabunda’, Julia nunca quiso escribir un libro. ‘Es mi forma de entender la vida, cada uno tiene la suya. Cuando volví a Madrid al decretarse el confinamiento, me dio por escribir, entregué borradores y me llamó la editorial para decirme que querían publicarlo… todavía no he tenido tiempo de digerirlo, aunque ya está en la calle. Cada día me obligo a creer que este libro es mío. Tengo que acostumbrarme a verme como escritora’. Y ojalá sea pronto, Julia, porque ya estamos esperando la segunda parte.

