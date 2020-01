La jueza del metro dicta sentencia

No más de hora y media ha durado una vista oral excepcional por el pacto alcanzado por las partes el pasado viernes en la que la Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a un año y diez meses de cárcel. La jueza ha suspendido el ingreso en prisión de los cuatro condenados a 22 meses de cárcel por el accidente de Metrovalencia ocurrido en 2006, que le costó la vida a 43 personas, en la sentencia que ha dictado hoy tras el acuerdo de todas las partes con el fallo. La suspensión de la ejecución del ingreso en prisión para penas de menos de 24 meses de cárcel es una posibilidad de la que dispone un juez o un tribunal que dicta una condena, y para aplicarla debe tener en cuenta que se cumplan requisitos como que los reos no tengan antecedentes penales o hayan satisfecho las responsabilidades civiles.

La Fiscalía Provincial de Valencia alcanzó la pasada semana un acuerdo con las acusaciones particulares y las defensas implicadas en el caso por el accidente, en virtud del cual resultan absueltos cuatro directivos de los ocho implicados, entre ellos Marisa Gracia, ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Gracia ha dicho no reconocer ningún tipo de responsabilidad en el accidente Metrovalencia del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Además, ha sido increpada por algunos familiares de víctimas del accidente, uno de los cuales le ha reprochado que no quisiera hablar con los medios de comunicación. Preguntada sobre si no reconoce ningún tipo de responsabilidad, ha dicho: "no, en absoluto", y ha rechazado hacer cualquier otra declaración.

Otros cuatro directivos resultan condenados a 22 meses de cárcel, pero no ingresarán en prisión siempre que no incurran en nuevos delitos en un plazo de 3 años y medio, según ha dictado la titular del Juzgado Penal 6 de Valencia, una decisión con la que han estado de acuerdo las acusaciones.

Tanto la fiscal como las acusaciones particulares de este caso no se han opuesto a la suspensión del ingreso en prisión, como parte del acuerdo alcanzado la semana pasada.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio, Rosa Garrote, ha calificado el día de hoy como “el triunfo de la sociedad”. A la salida del juicio Garrote se mostraba agradecida con los ciudadanos que pese a tenerlo todo en contra han demostrado que si se lucha todo es posible . “Hemos conseguido todo lo que se podía conseguir. Hemos demostrado que la responsabilidad era de la empresa y los gestores”, ha sentenciado Garrote.

La fiscal del caso ha explicado que acepta que los condenados no ingresen en prisión porque, a pesar "del resultado gravísimo de los hechos y de la imprudencia cometida, ha habido reparación de daños, se han producido dilaciones desde que ocurrieron los hechos y todas las partes, en especial las acusaciones particulares, están de acuerdo".

"No se trata de venganza, sino de Justicia", ha señalado por su parte el abogado Vicente Baeza, representante de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio, quien ha valorado "el reconocimiento de hechos que han hecho los cuatro condenados" y también la reparación moral para las víctimas que comienza con esta atribución de responsabilidades.