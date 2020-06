Juan Roig, presidente de Mercadona, a los empresarios: "No se trata solo de no parar, sino de acelerar"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha hecho este lunes un llamamiento a los empresarios españoles para "reactivar" la economía entre todos, y ha precisado que en el caso de su compañía van a "continuar" con una inversión de 1.700 millones de euros en 2020.

"Tenemos que trabajar todos juntos por la reactivación de la economía, no se trata sólo de no parar, sino de acelerar. No es el momento de ponernos límites", ha destacado Roig durante su intervención, celebrada (como la del resto) por videoconferencia.

Así lo ha señalado Roig durante la inauguración hoy junto al máximo responsable de la CEOE, Antonio Garamendi, y al presidente de Inditex, Pablo Isla, de un congreso organizado por la patronal que reúne a decenas de grandes empresas para proponer al Gobierno un plan estratégico de reconstrucción de la economía para superar el impacto de la crisis derivada de la covid-19.

En su opinión, el país necesita de esa reactivación ya que "se está viendo que tras la muy dura etapa sanitaria ahora empieza otra muy, muy, muy dura" en la parcela económica.

"Hoy, más que nunca, merece la pena ser empresario", ha considerado el presidente de Mercadona, quien ha pedido a las autoridades que contribuyan con la eliminación de "trabas burocráticas".

Además, ha abogado por que se faciliten "inversiones finalistas" y que se garantice la "seguridad jurídica", a lo que ha sumado la necesidad de que la sociedad vea en los empresarios y las empresas a "generadores de riqueza y bienestar".

El presidente de Mercadona ha destacado por su parte que pretende "continuar invirtiendo 1.700 millones de euros este año" en España -en línea con lo ya anunciado durante la presentación de resultados anuales de la firma, celebrada en marzo- para lograr la "brutal transformación" en la que estaba inmersa la compañía antes de la llegada de la pandemia.

También ha citado su apoyo "personal" a la celebración de la final de la Liga ACB de baloncesto en València, la construcción de un nuevo pabellón deportivo en esta misma ciudad con una inversión estimada en 220 millones de euros, a lo que ha añadido la financiación que aporta a través del proyecto Marina de Empresas, dirigido a fomentar el espíritu emprendedor.

Roig ha subrayado la importancia de potenciar "una sociedad civil fuerte y comprometida" y se ha mostrado orgulloso del trabajo realizado por Mercadona durante la pandemia, pero también por el resto del sector agroalimentario.

"Me gustaría felicitar a nuestros competidores y amigos dentro del sector de la distribución y al resto de la cadena agroalimentaria para poder garantizar entre todos el suministro de alimentos y productos básicos a los clientes", ha resaltado Roig, quien no obstante ha recordado que de forma puntual hubo problemas para conseguir papel higiénico porque la gente "se volvía loca".

El empresario valenciano ha recordado tanto a las personas que lucharon contra la enfermedad y la superaron como a aquellos que fallecieron víctimas de la covid-19 y ha mandado ánimo a sus familiares y allegados.