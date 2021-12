Juan Roig, presidente de Mercadona y presidente de honor de EDEM, ha impartido una clase magistral en la jornada de clausura del programa Superpymes Xpress. En la sesión, celebrada esta tarde en el Auditorio Paco Pons de EDEM, ha compartido sus experiencias con 220 alumnos, todos autónomos y pequeños empresarios. “Todas las empresas de éxito tienen tres cosas en común: un número 1 claro, un modelo de empresa y una misión”, ha destacado.

“Un buen líder es lo más importante, es quien toma las decisiones; las empresas son su reflejo. El modelo recoge los valores y las reglas del juego, permite que todos los trabajadores vayan en la misma dirección. Cuanto más das, más recibes, y así lo aplicamos en nuestro modelo. Y la misión es donde se define para qué existe vuestra empresa y qué necesidades sabéis satisfacer mejor; ha de interiorizarse”, ha subrayado. Además, ha añadido, “todas las empresas tenemos los mismos problemas: siempre están relacionados con los jefes (el cliente), los trabajadores, los proveedores, la sociedad y el capital“.

“Id en dirección contraria, así van los genios y los locos. Y esforzaos; cuando te esfuerzas el cerebro crece y no vuelve a ser el mismo”, ha asegurado a la vez que ha advertido que hay que saber rectificar y pivotar: “Si los conceptos con los que partes son erróneos, no esperes triunfar”. “Una empresa necesita liderazgo para hacer todos los cambios necesarios; si no, desaparecerá”, ha finalizado. Durante las más de dos horas de ponencia, los alumnos han podido debatir con Juan Roig los distintos temas que se han ido tratando.

Inspiración para los pequeños empresarios

En la apertura de la jornada, Hortensia Roig, presidenta de EDEM, ha querido dirigirse a los alumnos: “Esperamos haberos inspirado y removido; haberos hecho cambiar, crecer o pivotar; porque lo que os hemos enseñado, sin que os deis cuenta, es lo que el filósofo José Antonio Marina llama las tres virtudes de la acción necesarias para que el aprendizaje suceda: la perseverancia, la resiliencia y la pasión”.

Por su parte, Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, ha señalado en su intervención de cierre de la jornada que “desde nuestra entidad hemos intensificado la colaboración con el programa Superpymes de EDEM porque entendemos que en las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos son más necesarias que nunca este tipo de iniciativas que tratan de apoyar a colectivos como los autónomos y las pequeñas empresas, y especialmente de los sectores más afectados”. “Los pequeños negocios, restaurantes, comercios, autónomos, microempresas y pymes son parte muy importante de nuestra economía que tienen en CaixaBank, ahora más que nunca, a un magnífico aliado”, ha añadido.

EDEM ha multiplicado este año su apuesta en el impulso de autónomos y microempresas al renovar Superpymes con el objetivo de acoger a más alumnos y de resolver los problemas que actualmente les preocupan, vinculados a los efectos causados por el Covid. Con esta profunda actualización, el programa, que cuenta desde hace años con la colaboración de CaixaBank, ha celebrado seis ediciones a lo largo de 2021, cuyos alumnos han compartido hoy la jornada de cierre. El curso retoma el próximo mes de febrero sus ediciones de 2022.

El profesorado de Superpymes está compuesto por expertos de Marina de Empresas (EDEM, Lanzadera, Angels y Apoyo Legado) y directivos de empresas. Además, los alumnos conocen experiencias reales, como la de Manuel Palma, presidente del Grupo Palma y vicepresidente de EDEM, quien está vinculado al programa desde la primera edición y hoy ha cerrado el curso. “Aprovechad los aprendizajes que habéis adquirido, sed osados y no os olvidéis de la razón por la que existís, vuestros clientes”, ha afirmado.