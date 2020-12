La Fundación Trinidad Alfonso seguirá siendo el colaborador principal del Maratón y Medio Maratón València, al menos, hasta 2024. Así lo ha anunciado su presidente, Juan Roig, a la conclusión de la Elite Edition 2020. De esta forma, la Fundación sigue apostando por el crecimiento y el posicionamiento de esta carrera como un eje estratégico dentro de su programa de trabajo.

“Vamos a seguir poniéndonos nuevos retos. Hoy quiero anunciar que la Fundación Trinidad Alfonso va a renovar su compromiso con el Maratón de Valencia y lo va a seguir apoyando hasta 2024 como principal colaborador. Dije que me gustaría conseguir el récord del mundo en 2020 y como no ha sido posible seguiremos trabajando cuatro años más juntos para conseguirlo. Estamos muy contentos por todos los récords que hemos batido hoy”, anunció Juan Roig a la conclusión del Maratón. La Fundación Trinidad Alfonso comenzó su vinculación con ambas pruebas en la edición de 2012, aunque no fue hasta 2014 cuando comenzó a darle nombre como colaborador principal en el caso del Maratón. Desde entonces, su implicación ha ido incrementándose, mejorando los récords de la prueba, al mismo tiempo que el censo de inscritos iba subiendo hasta alcanzar el número de 25.000 en la pasada edición del Maratón y de 17.500, en el del Medio Maratón.

Paco Borao quiso agradecer “este apoyo a la Fundación Trinidad Alfonso. Esto es para València y es muy necesario. La repercusión mundial que ha tenido la ciudad en el día de hoy es espectacular”.

Aunque esta apuesta por el Maratón y Medio Maratón Valencia viene de largo y coincidió con el nacimiento de la Fundación Trinidad Alfonso, esta renovación se enmarca también en la necesidad de seguir apostando por aquellos eventos que posicionen la ciudad y la Comunitat Valenciana en el mapa deportivo mundial. La marca ‘Valencia Ciudad del Running’, cuyo buque insignia es el propio Maratón Valencia, es ya una referencia y la propia prueba ha conseguido meterse en el selecto grupo de las pruebas galardonadas con la Etiqueta Platino, con lo que se posiciona el mismo nivel que las grandes Majors como Nueva York, Berlín o Londres.

Buena prueba de ello ha sido la edición de 2020 y el altísimo nivel deportivo que se ha visto sobre las calles de València: “El poder disputar este evento ya era importante. Lograr este récord un año más es otro hito para Valencia, que demuestra una vez más que es la ciudad del running y que sabemos organizar eventos de grandísimo nivel. Nos hemos reinventado para mantener la actividad y que València siga estando en el mapa. Es un honor y un orgullo que en València se haya vivido este ambiente. La gente ha estado muy conectada, se han comportado de forma responsable, como se incidió desde la organización, pero en las redes sociales y los mensajes demuestran que todo el mundo ha estado muy conectado a lo que ocurría aquí”, explicó Juan Roig tras la finalización de la prueba, además de transmitirle la “enhorabuena a Correcaminos, que otra vez ha demostrado que en València y en España sabemos organizar eventos y hacerlo muy bien”.

Juan Roig y el deporte en la Comunitat Valenciana

La Fundación Trinidad Alfonso es uno de los vehículos a través de los que Juan Roig desarrolla su labor de mecenazgo deportivo en la Comunitat Valenciana, pero hay más. Desde hace más de 30 años, Juan Roig viene apoyando al Valencia Basket. Más allá del compromiso con el primer equipo, tanto masculino como femenino, posee una instalación para garantizar el futuro de este deporte en la ciudad, L’Alqueria del Basket, la casa del baloncesto para las futuras generaciones.

Entre el Valencia Basket y la Fundación Trinidad Alfonso, los dos vehículos a través de los cuales canaliza su vocación de mecenazgo deportivo, Juan Roig invirtió en el año 2019 un total de 27 millones de euros en deporte. 11 millones de euros a través de la Fundación y 16 millones de euros en el Valencia Basket Club.