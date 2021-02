Juan Habichuela: "Mi abuelo era muy moderno. Seguro que hubiese tenido canal de YouTube"

Juan Abichuela nieto visita el programa de Remedios Cervantes, Trending COPE, para reconocer que "agradece mucho el cariño que recibe a través de las redes sociales, sobre todo durante la pandemia. No hemos estado tan solos".

Me quedo siempre con lo bueno de las redes sociales

Como artista se queda con lo mejor de las redes sociales. "Poder ver a sus compañeros, aprender de ellos y disfrutar. Sobre todo Twitter es como mi periódico; me levanto me hago un descafeinado y leo todas las cosas. No me gusta ser muy solitario, me gusta tener contacto con la gente ya que el mundo del guitarrista es muy solitario", reconoce Habichuela.

El nieto del emblemático artista de mismo nombre reconoce que muchas veces le cuesta entender el funcionamiento de las redes sociales. "A veces pongo la cuenta privada sin querer, publico cosas de otros días... Un poco desastre soy. No soy muy consciente y a veces tengo meteduras de pata".

Audio

Con más de 68.000 seguidores en Instagram el también compositor reconoce que durante la pandemia comenzó a hacer directos y a invitar a muchos compañeros para quitarse "el mono". Muchos fueron los compañeros que pasaron por su perfil como Silvia Pantoja o Celia Flores.

SU ABUELO, UN REFERENTE

"Mi abuelo era el más moderno del mundo, bailaba salsa con su edad y le encantaba todo lo nuevo que sacaba cada artista joven. Seguro que hubiera tenido canal de YouTube", asegura Habichuela quien cuenta con más de 1.600 suscriptores en un su canal.

En cuanto a la interacción del artista con sus seguidores reconoce que "lo más bonito de las redes sociales es conocer el feedback de tus seguidores, pero hay que estar preparado para lo bueno y para lo malo".