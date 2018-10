Juan Carlos Fulgencio en el punto de mira de Compromis y Podemos

Las seis manifestaciones autorizadas por delegación del gobierno para mañana por la tarde no ha sentado igual a los socios del Botànic. Mientras que para los socialistas, se justifica la actuación del delegado Juan Carlos Fulgencio amparada en la libertad de expresión, compromis considera que no todo vale y estarán vigilantes que no se repitan los incidentes del año pasado.

Así el portavoz socialista Manolo Mata, ha asegurado que el delegado del Gobierno "actuaría mal" si prohibiera manifestaciones el 9 de Octubre y ha recordado que la Constitución con la que a algunos "se les llena la boca" garantiza la libertad de expresión, y de concentración, reunión y asociación. En este sentido ha asegurado que la festividad del 9 de Octubre es "un buen momento para hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa"

Por su parte, el portavoz de compromis, Fran Ferri ha asegurado que respetar la libertad de expresión no es autorizar todas las manifestaciones y asegura que estarán atentos a que no se repitan los incidentes del año pasado. En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz de Podemos Antonio Estañ quien ha asegurado que Fulgencio “se juega su credibilidad con las manifestaciones de mañana”.

Por contra, para el Partido Popular, su sindica Isabel Bonig considera que hay que poner el foco en los partidos que como el PSPV ha alentado estos movimientos radicales los últimos años de los que ahora quieren alejarse por mero interés partidista pero que los hechos como que siguen recibiendo subvenciones les delatan.

En lo que parece coinciden todos es en que el Presidente Puig debe aprovechar mañana la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para reivindicar la financiación y las inversiones que la Comunitat necesita.