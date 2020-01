Juan Botella Alcalde del Perelló sobre Gloria: "no sé cómo vamos a poder salir de esta situación."

El temporal Gloria continúa devastando las costas valencianas y una de las localidades que se ha visto más afectada es el Perello. En Mediodía COPE Más Valencia hemos podido hablar en exclusiva con el Juan Botella, Alcalde de la localidad quien afirma rotundamente que "esto es una verdadera ruina."

El equipo consistorial ha comenzado a hacer balance de las consecuencias del temporal que "ya ha engullido el mar más del cincuenta por ciento del paseo marítimo. Ya no hay dunas, no hay arena, ni paseo marítimo. El mar está golpeando directamente en las casas."

No hay fuerza humana que pueda para esto

El Alcalde se muestra muy preocupado por la agricultura de la localidad y sus agricultures ya que "ha supuesto una verdadera ruina. Yo no sé cómo vamos a poder salir de ésta." "El mar no tiene límites y añadido a las rachas de viento de más de 120 km por hora no hay fuerza humana que pueda pararlo" asegura Botella apesadumbrado.

SITUACIÓN CRÍTICA

El Alcalde se muestra muy preocupado por la evolución del temporal en las próximas horas ya que están al límite en varios frentes. "El mar continúa comiéndose el terreno y ya está metro y medio por encima del nivel de la Albufera. Es muy posible que ésta también se desborde."

A estas horas la escuela continúa cerrada y las labores de supervisión por parte del consistorio son frenéticas ya que "tememos que ver si desalojamos a algunos vecinos" a consecuencia de la virulencia del temporal Gloria.

LA FAUNA MARINA TAMBIÉN SE VE AFECTADA

Durante esta mañana han aparecido un montón de peces muertos que puedes ver en el vídeo