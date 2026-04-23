La joven valenciana que se estrena con un 'single' inspirando en la dana: "Mi historia es la de mucha gente"

La joven artista y maestra Alia Samblás ha presentado su nuevo single, ‘Somos’, una canción que nace de la tragedia de la dana que asoló Valencia. En una entrevista en el programa ‘Mediodía COPE Más Valencia’ con Carles Villeta, Samblás ha explicado que el tema es un reflejo de los sentimientos que experimentó durante aquellas horas de incertidumbre y un homenaje a las víctimas y a la resiliencia del pueblo.

La angustia de la distancia

Alia Samblás vivió la tragedia de la dana desde Dènia, mientras su familia se encontraba en Paiporta. La artista ha relatado cómo recibió una llamada de su madre a primera hora de la tarde avisando de que “se estaba desbordando el barranco” y que iba a poner mantas bajo la puerta, ya que viven en un bajo. Al principio, no le dio la importancia que merecía, sumida en el “ritmo de vida tan frenético” que llevamos.

Sin embargo, la situación se agravó rápidamente. "Me empezaron a pasar vídeos del barranco, de las calles, y dije, ¿pero aquí qué está pasando?", ha contado. Fue entonces cuando intentó contactar con su familia, pero sin éxito. La única que respondió fue su tía, quien le confirmó que no sabía nada de sus padres, un momento que la artista describe como un “shock muy grande”.

La angustia terminó cuando su vecina, Inma, consiguió contactarla para decirle, con la línea entrecortada, que sus padres “habían sido rescatados con una escalera” y subidos al primer piso a través de la cocina. "Tuve ya la suerte de que mi padre se pudo subir al ático de nuestro edificio y ya conseguí hablar con él", ha añadido Samblás, recordando el alivio de poder escucharlo.

Del dolor a la creación

Toda esa incertidumbre, susto, miedo y dolor se convirtieron en el motor de 'Somos'. "Me di cuenta cuando escribía la canción era que mi historia es la historia de de mucha gente", ha afirmado la compositora. Según Samblás, aunque el contexto de cada persona es diferente, “los sentimientos son los mismos”.

Quería algo que fuese emocional, algo que saliera de mi corazón" Alia Samblás Cantautora de 'Somos'

El proceso de creación no fue inmediato. Tras la dana, se enfrentó al papel en blanco con la pregunta "¿y ahora qué escribo?". La inspiración llegó como una “intuición” en una cafetería de Dènia. La dificultad de abordar un tema tan delicado la llevó a empezar la letra con la frase “cómo escribir esta canción”, buscando siempre crear algo “con muchísimo sentimiento y con muchísimo respeto”.

El nacimiento de 'Somos'

El título de la canción, ‘Somos’, surgió meses después, durante la celebración de las Fallas, en 2025. Al ver la palabra "somos" en un monumento fallero, cedido por Convento Jerusalén. Todo cobró sentido. "Ahí ya me hice un clic y dije, ya está", ha explicado. Ese descubrimiento la llevó a crear un estribillo completamente nuevo.

Samblás, que es saxofonista y pianista, ha descrito su particular método de composición: “me viene de la cabeza la melodía y la letra a la vez”. Luego, se graba con el móvil y busca la tonalidad en el piano. "En resumen, es libreta y piano", ha confesado, aunque no descarta incluir el saxofón, su instrumento base, en futuros temas.

COPE Alia Samblás, junto a Carles Villeta, tras finalizar la entrevista

La artista considera que este single es solo “el principio de mucho, de un proyecto muy bonito” que está desarrollando junto a su productor, Carlos de López. También ha agradecido el trabajo de Akash y Roberto, de Urban Faker Films, en la creación del videoclip.

Finalmente, Alia Samblás ha destacado que la canción se ha realizado en colaboración con la Asociación de Víctimas mortales de la dana. "Esta canción la ha escrito desde todo mi corazón para todos vosotros, con todo mi amor y con todo mi respeto, y que espero que os llegue al alma", ha concluido la artista.