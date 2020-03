José Ramón Espuig artista fallero de la Falla Municipal de Valencia: " gracias a Dios no ha sido nada"

Después del susto que sufrió el mundo fallero tras el accidente de la Falla Municipal durante su traslado hasta la plaza del Ayuntamiento COPE Valencia ha podido hablar con José Ramón Espuig uno de los artistas de la Falla Municipal quien afirma en tono jocoso que los periodistas "sois muy exagerados." Sobre el incidente narra que "la pieza se enganchó con la catenaria; se rompió una de las partes y venció hacia uno de los lados a una altura de cinco metros."

El artista le quita hierro al sunto concluyendo que "no ha sido nada, lo que se ha estropeado es una junta, con lo que al plantar la falla se tendría que haber masillado igualmente y hacer todo el proceso." Prácticamente no ha sido nada, gracias a Dios no ha sido nada."

Además el artista fallero confirma que "todo está controlado." "Las piezas son enormes. Estamos hablando de una pieza de más de 35 metros con lo que no hay problema. Además como estamos con mucho margen de tiempo no hay problema."

Respecto a la altura de la falla Espuig es consciente de la magnitud del monumento puesto que es el más alto hasta el momento plantado en la Plaza del Ayuntamiento. La logística se ha tenido que dividir en varias naves y hasta el día de la plantá no se verá el resultado final del ninot principal. "De momento estoy muy tranquilo porque todo va en su sitio y vamos muy bien de tiempo."

Otra de las curiosidades, además de la rotación de la Falla, es que este año son dos los artistas falleros que se han unido para crear la Falla Municipal. "Siempre aprendes de los compañeros es una buena idea," sentencia Espuig.