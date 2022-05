José Manuel Soto:“Me divierte y me gusta opinar en Twitter siempre desde el respeto y la tolerancia"

El mes de junio se aprecia en el horizonte ya con una cantidad de eventos y citas en el calendario difícil de igualar. Una de esas citas es el concierto sinfónico que José Manuel Soto celebrará el próximo 21 de enero en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, junto a la orquesta sinfónica de Málaga. Un evento que el cantante prepara con mucha ilusión ‘tenía previsto el concierto para 2020, pero se suspendió por la pandemia, así que pensé en convertirlo en algo irrepetible que la gente quiera vivir. La Maestranza es un escenario mágico, y hacer un concierto sinfónico lo hace más especial todavía’.

Un espectáculo que le llevará, en principio, a Mérida, Ronda ‘y allí donde el público nos reclame’, nos cuenta ilusionado en una entrevista en Trending Cope, donde hemos aprovechado para preguntarle sobre su relación con las redes sociales. ‘Yo soy muy impulsivo. Me divierte y me gusta opinar en Twitter siempre desde el respeto y la tolerancia. Las personas que tenemos cierta relevancia tenemos la responsabilidad de quejarnos cuando algo no nos parece justo. Yo respeto las opiniones de los demás, pero pido que se respeten las mías también. Insultar desde el anonimato en redes es muy fácil y esa beligerancia que hay en la red no la encuentro en la calle, donde todo es más amable’.

Instagram es la red que menos utiliza, ‘el lifestyle me cuesta más, porque en definitiva no pertenezco a ese mundo tan ligado a la imagen. Ahora todo el mundo nace con ese chip de mostrar lo bonito, pero yo soy de otra generación. Me gusta más la conversación y el diálogo, aunque reconozco que ahora nos escuchamos poco y no sabemos aceptar las opiniones contrarias’.

Sobre cómo las redes han cambiado el panorama musical, José Manuel Soto reconoce que Internet lo ha cambiado todo: ‘Ahora es más fácil darse a conocer, porque un video pueden verlo miles de personas al momento, pero también está todo mucho más disperso que antes, cuando solo había un canal y te veían millones de personas.’ Soto sabe que Internet es muy potente, ‘pero también ha hecho mucho daño a las discográficas. El mundo del artista es muy complicado e inestable, implica mucho riesgo’.

Sus hijos Marcos y Jaime han decidido dedicarse a la música, con su grupo ‘Mi hermano y yo’, y Soto dice sentirse orgulloso, pero también algo temeroso: ‘Yo no les he animado, pero les he dado la libertad para decidir lo que quieren hacer. Lo hacen bien, lo reconozco, tienen mucho talento. Para mi lo importante es que son buenas personas, muy comunicativos y sociables, y creo que transmiten y llegan al público.’

Después de casi 40 años de carrera, José Manuel Soto confiesa que saber que sus canciones han formado y forman parte de la vida de las personas le llena de alegría: ‘cuando te dicen que tu música les ha marcado o acompañado en un momento importante de su vida, ya ha valido la pena todo’.

