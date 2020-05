Mª José Catalá: "Ribó ha desaparecido en vez de estar al frente de esta crisis"

La Comunitat se despierta hoy en la fase 1 de la desescalada y en COPE Valencia hemos querido conocer cómo afronta este nuevo paso más hacia la "normalidad", la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Mª José Catalá.

En una entrevista en Mediodía COPE Valencia, ha asegurado que lo primero que va hacer hoy es ir a ver a sus padres. "después de dos meses, es lo que más me urge, lo que más me apetece después de estos dos meses".

Respecto a la gestión de esta crisis sanitaria por parte del Gobierno del Rialto, Catalá asegura que ha echado en falta "un alcalde al frente de esta crisis". Recuerda que la posición de lealtad mantenida por su partido en la peor crisis sanitaria, no quita para que "hayamos echado en falta el liderazgo de un un alcalde, que cuide de sus ciudadanos, que sea prudente. En este sentido, ha recordado que el alcalde Joan Ribó "se fué a la ópera cuando se suspendieron las Fallas, se fue de puente en Semana Santa y ha desaparecido durante toda esta crisis"

Al respecto, Catalá recuerda como en otras capitales, sus alcaldes han comprado mascarillas, test para los servicios esenciales y "aquí no ha pasado esto". Se ha preferido hacer una inversión en la plaza del Ayuntamiento, que además ha contado con la desaprobación general, y más allá de eso, no era el momento, porque el pequeño comercio estaba cerrado y pedía más tiempo para dialogar. Y ese dinero- insiste Catalá- "se hubiese podido utilizar para comprar mascarillas y test".

La portavoz del PP lamenta que ante la crisis sanitaria más grave, el equipo de gobierno liderado por Joan Ribó no haya decidido paralizar proyectos como la peatonalizacion, o la subida de impuestos. "Parece que lo que buscan es aparentar que aquí no ha pasado nada tirar seguir adelante con todo, para hacer ver que no muere gente".

Está claro que el alcalde Joan Ribó no quiere ser la cara de esta crisis, pero las personas que están al frente de las instituciones lo están para los buenos y malos momentos y en los malos, un alcalde debe actuar como un padre de familia que cuida de los suyos"

Se ha llegado tarde a la suspensión de las Fallas

Lo mismo ha pasado con la suspensión de las Fallas. Ribó no quería tomar la decisión, pero le guste o no "es el alcalde del covid, de las fallas o de la EMT". Los falleros han demostrado tener gran sentido de la responsabilidad y merecían saber la verdad hace semanas, "a la gente hay que decirle la verdad", asegura la porrtavoz municipal.

"Ahora- ha continuado- lo que hay que hacer es tomar las ayudas o las medidas económicas necesarias para ayudar a todos los sectores que giran entorno a las fallas que van a perder todo un año".

Manifestaciones contra el Gobierno

Sobre las manifestaciones contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que se estan produciendo en muchas ciudades de España, también en Valencia, la portavoz del PP, Mª José Catalá afirma que "es curioso que la izquierda que gobierna en España, en la Comunitat y en el Ayuntamiento, la especialista en movilizaciones sociales, en defensa de derechos, de la libertad de expresión o en pedir transparencia, cuando llegan al Gobierno no hay ni transparencia ni libertad de expresión".

"Parece que si no estas calladito no eres leal y creo que deberían intentar ser más equilibrados. He visto esas manifestaciones en Valencia y se acude con responsabilidad, guardando las distancias, usando mascarillas y al igual que no entendí el lío que se montó el día de la Virgen de los Desamparados, tampoco entiendo esto, solo si le pasamos un sesgo ideológico puede entenderse y ahora sinceramente no estamos para eso", ha añdido.

"Mónica Oltra ha abandonado a las residencias"

La portavoz popular también ha valorado la gestión que de la crisis ha realizado el gobierno autonómico.Como diputada autonómica en Les Corts, Catalá ha lamentado el abandono al que la vicepresidenta del Consell y titular de la cartera de igualdad, Mónica Oltra ha sometido a las residencias. Asegura que Mónica Oltra, como Ribó, "tampoco ha querido ser la cara de esta crisis".

"Es algo común en Compromís, hay detrás una estrategia electoral en esa decisión: salvarse políticamente, por delante de las personas. Algo que no es nuevo- asegura Catalá- en esta crisis hablamos de residencias, pero antes de la Covid-19 también demostró que no supo cuidar de los menores".

"Uno se puede ser bueno en el dialecto, cuando se sube a la tribuna o luciendo camisetas, pero gobernar es otra cosa, y se han visto las carencias de Oltra, de Ribó y de Compromís", ha finalizado.