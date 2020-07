Mª José Catalá, elegida presidenta del PP de València con el 98,5% de los votos

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha sido elegida presidenta de los 'populares' de la ciudad con 407 de los 413 votos emitidos (un 98,5% del total).

Así lo ha anunciado el presidente del 13 Congreso del PP local, Esteban González Pons, en la clausura de este encuentro, antes de dar paso a la nueva presidenta, que ha ofrecido un discurso en el que ha agradecido el apoyo y ha afirmado que será la "próxima alcaldesa de València".

Catalá ha indicado que la portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento, María José Ferrer San Segundo será la coordinadora general de los 'populares' de la capital y que el presidente de Nuevas Generaciones del PPCV, Juan Carlos Caballero, será el secretario general.

La dirigente ha señalado que en su modelo de ciudad "los valencianos necesitan ser escuchados". "La política no puede ser paternalista, sino participaciva. Hay que escuchar y no imponer, y yo no soy Ribó ni Compromís, y eso de pasar la apisonadora ideológica es más propia de un proyecto de izquierda de otras épocas, algo que no va conmigo ni con este partido", ha manifestado.

Para Catalá, el error del actual equipo de gobierno local es "la sordera". "Les impide ver lo que pasa y escuchar lo que pasa", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que los 'populares' son un partido "que escucha". "València será lo que quieran los valencianos, y València necesita alguien que la quiera bien", ha afirmado.

"Que nuestra ciudad esté en manos de quien no la quiere y no la respeta es lo más doloroso para el PP", ha asegurado, y ha afirmado que quiere una ciudad "más limpia, abierta, ecológica y con más corazón valenciano".

Según la presidenta de los 'populares', València "no debe parecerse a ninguna otra ciudad". "Tiene que parecerse a València, a la ciudad luminosa que sorprendía a propios y extraños, y que daba esa sensación tan natural de decir "qué bonita está València".

"València debe parecerse a esa València que construyó el PP, soñadora, ambiciosa, luchadora, que apuesta por la ciencia, tecnología, digitalización, que sueña mucho más alto y mucho más largo para poder seguir ofreciendo nuevas glorias a nuestro país", ha indicado antes de manifestar "no me duele decirlo, si a los otros les duele, es su problema, pero València seguirá ofreciendo nuevas glorias a España".