Joaquín Prat: "Las redes nos están haciendo el trabajo más fácil para informar sobre la guerra de Ucrania"

Ha respirado la profesión de comunicador desde la cuna, gracias a su padre, el gran Joaquín Prat. Como mejor legado, su hijo lleva su nombre por bandera y es digno heredero de las cualidades de su padre. ‘Recuerdo perfectamente acompañarle a la redacción de la Cadena SER cuando era un niño, o el estudio de televisión donde grababa ‘El Precio Justo’, y que, casualidades de la vida, está enfrente de donde yo trabajo ahora. Me encantaba acompañarle y eso ha marcado mi vida profesional’. Hoy, Joaquín Prat nos ha acompañado en Trending Cope y juntos hemos reflexionado sobre el panorama digital en el periodismo.

‘Las redes sociales nos están haciendo el trabajo más fácil para informar sobre la guerra de Ucrania’, nos cuenta. ‘Con lo difícil que se está poniendo todo allí, muchas informaciones e imágenes nos están llegando a través de las redes, y eso es un valor muy importante. También es cierto que hay mucho estercolero, especialmente en Twitter, pero yo últimamente practico mucho el bloqueo y he aprendido a que no pasa absolutamente nada’, confiesa.

Respecto a cómo el panorama digital ha cambiado y evolucionado la profesión, Joaquín reconoce que la comunicación ‘era más auténtica quizá antes, sin tantas vías abiertas a la vez, pero el poder siempre lo tiene la palabra, eso no ha cambiado. Antes era todo más bohemio, pero ahora también está más regulado y es una garantía’.

Joaquín reconoce que la profesión periodística está un poco deshumanizada. ‘Deshumanizamos al periodista, y a veces hay que recordar que también ríe, ama y llora igual que todos. El otro día una de las reporteras de mi programa, retransmitiendo desde Kiev, tuvo que parar el directo por los bombardeos. Se asustó y pensó en su familia viéndola así. Cortamos la comunicación para que se pusiera a cubierto en un refugio. Fue lo mejor. A veces tenemos tanta ansia por contar las cosas en directo que nos ponemos en peligro, y eso no puede ser’.

En este sentido, Joaquín es muy consciente de que los teléfonos móviles son hoy en día una herramienta muy potente para transmitir en directo desde cualquier lugar. ‘Tenemos el poder en nuestras manos y eso requiere también de mucha responsabilidad con nosotros, y con la audiencia. Trabajar con libertad es fundamental. Yo, afortunadamente, puedo decir que trabajo con libertad, solo limitado por mis principios morales’.

Sobre su relación personal con las redes, Joaquín Prat dice no sentirse un influencer. ‘Me gusta Instagram, me he encontrado allí a gente maravillosa y es muy divertido, me siento afortunado por recibir el cariño de la gente. Pero en Twitter no me prodigo demasiado porque no me interesa lo negativo’.

