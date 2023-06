Joan Ribó y Sandra Gómez: "El pacto PP-VOX llevaba tiempo gestándose"

El alcalde de València en funciones, Joan Ribó (Compromís), ha mostrado su sorpresa por la rapidez con la que el PP ha alcanzado un pacto de gobierno con Vox para la Generalitat y ha advertido de que el acuerdo es "un aviso muy serio a todas aquellas personas que sean progresistas, de centro y democráticas".



El PP ha llegado a un acuerdo "con un grupo que no cree en muchas cosas, desde que hay violencia de género al cambio climático, cosas que ayer se empezaban a juzgar en Estados Unidos y que tienen su variante aquí", ha dicho a los periodistas.



Ribó ha presidido este miércoles el último pleno de la legislatura, un pleno de trámite que ha durado unos minutos, y en el que el todavía alcalde, quien cederá este sábado la vara de mando a María José Catalá (PP), ha agradecido el trabajo a todos los concejales.



"Ha sido una legislatura que hemos intentado conducir por los caminos de la amabilidad y no ha hecho falta avisar seriamente a nadie, las cosas han funcionado de forma razonable", ha afirmado, y ha agregado que ahora trata de hacer la transferencia de poderes "de la manera más cordial posible".



No obstante, ha mostrado su sorpresa por la rapidez con la que el PP alcanzó este martes un acuerdo con Vox para gobernar la Generalitat, y ha señalado que no esperaba que el PP "tuviera las cosas tan claras".



Ha dicho que este acuerdo le preocupa como trabajador de la enseñanza que ha sido, pero también en muchas otras cosas que cree que "deberán combatirse seriamente desde todas las instancias".



"Creo que el pacto de ayer es aviso muy serio a todas aquellas personas que sean progresistas, que sean de centro y que sean democráticas", ha afirmado Ribó, quien ha agradecido al PP "su claridad" en mostrarse "no como un partido de derechas europeo, sino como lo que es".



Por su parte, la vicealcaldesa en funciones, Sandra Gómez (PSPV), ha advertido de que con el pacto alcanzado este martes entre el PP y Vox se ve "lo que le espera a esta ciudad y a esta comunidad, gobiernos liderados y cogobernados por la extrema derecha de este país".



"Ayer vimos la foto de la vergüenza, una foto en donde vemos a seis hombres sentados, decidiendo el futuro de todos los valencianos, especialmente de las valencianas, que no van a tener ningún espacio", ha asegurado, y ha denunciado que la línea roja que puso el PP a nivel nacional para no pactar con maltratadores "era absolutamente falsa".



Gómez ha pedido que "nadie se engañe", pues lo que ha ocurrido en la Generalitat es lo mismo que ocurrirá en la ciudad de València "dentro de poco", aunque haya quien está "intentando guardar las formas porque dentro de pocos días hay unas elecciones nacionales".



La dirigente socialista ha mostrado su preocupación por el interés que tiene Vox por la Comunitat Valenciana, un territorio que "ha convertido en una pieza de caza mayor", así como por "el futuro de áreas tan importantes como la gestión de los derechos, de la igualdad, de la libertad, y de la sanidad y educación públicas".



Frente a eso ha dicho que habrá un PSPV "fuerte, que va a defender que no se dé ni un paso atrás en los importantes avances que se han conseguido en estos años, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento.