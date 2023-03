Joan Ribó reclama y defiende que “la Marina de València es para la ciudad”

El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido, junto a la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, que “la Marina de València es de la ciudad de València”. Al hilo de las manifestaciones del presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, sobre la gestión de las concesiones de la Marina y su revisión “una por una”, el alcalde ha recordado que la ampliación del Puerto conllevó en su momento numerosas cesiones por parte de la ciudad, especialmente desde el barrio de Nazaret. Ribó ha reiterado que el informe de la Abogacía del Estado sobre el uso de las concesiones del Puerto, es “únicamente un informe, y no una sentencia judicial”, y ha asegurado que “en su momento tendrán que hablar los tribunales”.

Ribó ha calificado lo afirmado por Martínez como unas declaraciones “no excesivamente afortunadas, sobre todo pensando en la ciudad de València”, y ha recordado “las cesiones que la ciudad hizo en su día para poder realizar la ampliación del Puerto, que afectaron, por ejemplo a las playas de Nazaret, que quedaron eliminadas”. Por eso, ha rechazado las conclusiones del informe de la Abogacía del Estado sobre la gestión de los recursos de la Marina, y ha manifestado que “plantear, como se plantea en ese informe, que todo lo que aporte rendimientos económicos en la Marina vuelva al Puerto no es la mejor manera, precisamente, de compensar a la ciudad de València por la aquellos elementos también negativos evidentes que ha conllevado la ampliación del Puerto”.

El alcalde ha subrayado que el informe en cuestión “no es una sentencia judicial”; y ha asegurado que no está de acuerdo con su contenido. “Así que, por supuesto, seguiré defendiendo la posición del Ayuntamiento de València de que La Marina es una espacio de la ciudad, tal como lo ha sido en los últimos años”. De hecho, según ha explicado el alcalde, el número de ciudadanas y ciudadanos que hacen uso de la Marina para deporte, ocio, innovación o actividades lúdicas no ha dejado de crecer en los últimos años: de las 7,5 millones de visitas registradas en el año 2019 se ha pasado a 9 millones el año pasado, 2022. “Por lo tanto, La Marina es ahora mismo un espacio donde la gente hace muchísimas actividades; y defender que todo lo que aporte dinero vuelva al Puerto me parece una solución que no recoge el objetivo inicial –ha afirmado el alcalde Ribó- lo cual, por supuesto, no vamos a permitir; por lo que, en su momento, tendrán que hablar los tribunales”, ha añadido.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha instado “a resetear muchas cosas desde la salvaguarda de un aspecto en el que todos hemos de estar de acuerdo, que es ponernos en la óptica del ciudadano que quiere disfrutar de la Marina y sacar el mayor potencial de sus espacios: este ha de ser el objetivo único”, ha defendido.

“Es primordial –ha añadido Gómez- que La Marina se un espacio de la ciudadanía, de la ciudad, un ámbito que aprovechemos para que las empresas más punteras puedan localizarse, y aprovechar su potencial también en la aceleración de empleo, que la ciudadanía pueda ver como un espacio propio”.

La vicealcaldesa y concejala de Urbanismo se ha manifestado “personalmente cansada de los problemas repetidamente vinculados a determinadas cuestiones sobre la Marina de València”, y ha asegurado que “la ciudadanía todavía entiende menos por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo entre administraciones”. Sandra Gómez ha instado a “dejar de lado los continuos problemas, confrontaciones e informes, que no nos llevan a ningún lado”, y ha defendido la necesidad de “poner fin al conflicto que llevamos mucho tiempo alargando con este tema y resetear muchas cosas para empezar de nuevo con una mirada conjunta, que estoy convencida –ha asegurado- de que todos los protagonistas y todos los partidos políticos compartimos: que la Marina es de la ciudadanía, de la ciudad”