Joan Ribó: "La Policía Local no puede entrar a exigir que se pongan la mascarilla"

Las imágenes de grupos sin mascarilla en la primera mascletá ganaban por goleada a quienes decidían cumplir con la restricción por una pandemia que todavía están activa. Se trata del cumplimiento de una norma que obliga al uso de la mascarilla en este tipo de situaciones tal y como se publicó en el pasado 21 de febrero en el DOGV.

Y lo cierto, es que, tras la primera toma de contacto con un evento multitudinario como fue la Crida, en la primera mascletà no hubo mucha mejora con respecto al acto del domingo: la inmensa mayoría de los asistentes no ha cumplido con la normativa a pesar que desde el ayuntamiento de València recuerdan que "el incumplimiento de esa norma contempla una sanción de 100 euros".

La pandemia sigue siendo una realidad, el covid sigue ahí fuera y es necesario mantener las precauciones. Para eso, existe un dispositivo policial antes, durante y después del disparo de la mascletà, e incluso un megáfono se encarga, antes del disparo, de recordar que los asistentes hagan un uso correcto de esta medida de protección en todo momento. En este sentido, el alcalde de Valencia, ha explicado que los que no la llevaban en el primer día de disparo fueron “los menos”. Joan Ribó asegura que había "gente haciendo fotos de grupos de personas que no llevan mascarilla" y ha destacado que "normalmente no se hacen fotos de las personas que la llevan", según ha dicho, "la mayoría" y que "en una aglomeración de decenas de miles y miles de personas la policía no va a entrar ahí a exigir". "No se puede", ha añadido Ribó, al tiempo que ha repetido su llamamiento a "la responsabilidad individual para que se cumpla esta norma".