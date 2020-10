Joan Ribó: "Entre no hacer Fallas y hacer las Fallas como siempre, hay muchas opciones que estamos estudiando"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado sobre la celebración de las Fallas de 2021y la posibilidad de que no se puedan llevar a cabo por la Covid-19 y si no hay vacuna frente a la pandemia, que el Ayuntamiento de esta ciudad aspira a "hacer todo aquello que sea posible respetando estrictamente las normas sanitarias". "Entre no hacer Fallas y hacer las Fallas como siempre, hay muchas opciones. Vamos a estudiarlas y se están estudiando", ha expuesto.

Ribó se ha pronunciado de este modo después de que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, indicara que celebrar Fallas, Hogueras y otras fiestas populares en la Comunitat Valenciana será "imposible" en caso de que no esté lista la vacuna frente al coronavirus.

"Nosotros siempre hemos dicho que, en principio, queríamos Fallas pero sabemos que no serán unas Fallas como las que conocemos habitualmente", ha señalado el primer edil, que ha apuntado que se está trabajando en esa dirección. "Estamos trabajando en ese mecanismo, concretamente el concejal de Fiestas --y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana--, junto con el mundo fallero", ha dicho.

Así, el responsable municipal ha asegurado que, "independientemente de que haya vacuna o no haya vacuna", el consistorio pretende "hacer todo aquello que sea posible respetando estrictamente las normas sanitarias". "En eso hemos sido muy rígidos y continuaremos siendo muy rígidos", ha agregado respecto a las indicaciones del Ministerio y de la Conselleria de Sanidad.

Joan Ribó ha insistido en que si se puede "hacer algún tipo de manifestación de fiesta, la haremos". "La que podamos. Entre no hacer Fallas y hacer las Fallas como siempre hay muchas opciones. Vamos a estudiarlas y se están estudiando", ha subrayado.

Por su parte, el edil de Cultura Festiva y presidente de la JCF ha considerado, preguntado por las palabras de Barceló sobre que será "imposible" celebrar fiestas como las Fallas en caso de que no esté lista la vacuna frente al coronavirus-- que, "a cinco meses vista" de estas fiestas, "ciertos comentarios" que "se hacen con la mejor voluntad, suponen un terremoto en el mundo fallero" y "bajas indiscriminadas" de falleros y falleras.

Pues soltaremos una vaquilla a ver si así tenemos Fallas en 2021.



Ya sean Fallas, Hogueras, Magdalena, Moros y Cristianos o cualquier otra fiesta popular... pic.twitter.com/0R7x9n8mhd — Carlos Galiana (@carlosgaliana) October 5, 2020

Así, Carlos Galiana, que este martes ha presidido la sesión extraordinaria del Consejo Rector de la JCF, ha agregado que lo que se tiene que "intentar es que no suceda" eso.