Joan Ribó se encontraba en la ópera mientras se decidía el aplazamiento de las Fallas

El aplazamiento de las Fallas 2020 llega también con tintes de polémica política después de conocerse que el alcalde de València, Joan Ribó, estuviera a las ocho de la tarde en la ópera del Palau de les Arts, donde representaban la obra Il viaggio a Reims, de Gioachino Antonio Rossini.

Al encuentro acudieron el presidente del Consell, Ximo Puig, y los vicepresidentes Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau. También los consellers Ana Barceló y Arcadi España así como el concejal de Cultura Festiva en representación de Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana.

El alcalde de Valencia Joan Ribó ha querido salir al paso de estas acusaciones sobre su no asistencia al gabinete de crisis de uno de los momentos más complicados y difíciles para la ciudad de Valencia. Sobre su no asistencia a la reunión, ha indicado que “no va donde no le invitan”. Puntualiza el alcalde que recibió la llamada del president Ximo Puig a las 20.22 horas, y que fue entonces cuando salió de la ópera -una acto que aparecía en su agenda de primer edil-.

Según fuentes municipales, desde Generalitat, al no localizar al alcalde se optó por llamar al concejal de Cultura Festiva y Presidente de Junta Central Fallera, Carlos Galiana. El alcalde, una vez se puso en contacto con Presidencia y le dijeron que ya habían contactado con Galiana, decidió no participar de esa reunión.

En este sentido, desde Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València exigen al alcalde, Joan Ribó (Compromís), que expliqué "por que estaba en la ópera y no velando por los intereses de los valencianos". "Si no nos convencen sus explicaciones en pleno pediremos su dimisión, como hizo el PSOE con el director de emergencias en Murcia en septiembre de 2019", ha advertido el portavoz municipal de Cs, Fernando Giner, tras la junta extraordinaria y la comparecencia de Ribó de este miércoles.