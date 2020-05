Joan Ribó cree que hay motivos "poco claros" para mantener a València en la "Fase 0"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado preocupación por los motivos “poco claros” para mantener el área sanitaria de València y de las grandes ciudades de la comunidad autónoma en la Fase 0 de la desescalada, a pesar de que los buenos datos presentados inicialmente. “No se pueden cambiar las reglas a mitad de partido”, ha reiterado el primer edil, durante la videoconferencia que ha mantenido esta mañana con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y con los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, y de Castelló, Amparo Marco.

“Le he manifestado a la consejera y a mis colegas alcaldes que los verdaderos motivos por los cuales no hemos pasado a la Fase 1 son no son claros y tampoco sabemos si única y necesariamente técnicos, ha señalado el alcalde al final de la reunión. Joan Ribó ha lamentado que la decisión final “perjudica gravemente nuestra comunidad: si esta comunidad estaba muy bien sanitariamente la semana pasada en la hora de recibir los recursos económicos previstos, 16.000 millones de euros, no tiene sentido que unos días después resulta que está mal y no podemos pasar a la Fase 1”.

El alcalde de València ha mostrado su preocupación porque la situación sanitaria sea óptima: “primero que nada está la salud de las personas, y por encima de esto no ha de haber ninguna otra consideración”. Por eso mismo, ha dicho, “se tiene que generar confianza entre las administraciones y hacia la ciudadanía, de forma que los criterios sanitarios prevalezcan siempre sobre cualquier otra consideración política a la hora de establecer las fases de la desescalada de manera territorializada. Parece que hemos sido moneda de cambio”.

El alcalde ha reiterado que la ciudad de València y su Ayuntamiento “mantiene, obviamente, la disponibilidad para colaborar con todas las medidas que se considere, a pesar de que el Ayuntamiento no tiene competencias sanitarias”. “Entendemos que la lucha contra el coronavirus es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad, y quien más corre al principio no es necesariamente el que primero llega a la meta; de hecho –ha añadido- nos preocupan los posibles repuntes que parece que están apareciendo en otros países del mundo, como Alemania, Corea o la misma China”.

No es poden generar expectatives que després no es complixen. No té trellat.

-He sol·licitat a la consellera de Sanitat una videoconferència amb altres capitals valencianes.

-Em dirigiré al ministre de Sanitat per saber les causes perquè #València no passe de fase.#COVID19pic.twitter.com/MfSUFsHIyg — Joan Ribó (@joanribo) May 11, 2020

El alcalde ha valorado que las explicaciones que se han ofrecido como justificación para que València y el resto de áreas urbanas valencianas se mantengan en la Fase 0 “no son serias”. “A última hora nos han dicho que había dos grandes motivos: que no se habían realizado suficientes tests PCR y la movilidad”, ha informado el alcalde, pero ha añadido que “hay otras comunidades en Fase 1 y con menos análisis hechos; y en segundo lugar, las áreas metropolitanas de València, Castelló y Alicante tienen una movilidad equiparable a las de Zaragoza o Sevilla, las dos ya en Fase 1, e incluso se ha permitido la movilidad interprovincial en el País Vasco”.

El alcalde ha concluido expresando su frustración, propia “y la de la mayoría de la población ante las expectativas que la propia administración autonómica había generado, y ahora es, además, un problema económico para muchos establecimientos, para muchos comercios y muchas pymes que ya habían empezado a planificar y a preparar su reapertura para ayer lunes, habían empezado a llenar sus despensas y sus almacenes para poder empezar a trabajar”.