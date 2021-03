El Alcalde de València, Joan Ribó, desde el programa especial que COPE València ha emitido desde el balcón del Ayuntamiento, ha hecho balance de este año de pandemia para los diferentes sectores económicos de la ciudad, pero especialmente para el sector fallero, en una de las semanas más importantes de la fiesta y para un colectivo que ha visto cómo se han perdido dos ediciones seguidas de una de las fiestas más queridas.

Ribó reconoce lo complicado de la situación para este sector: "Hemos tenido que tomar decisiones sobre la marcha. Desde el año pasado en el primero se aplazaron las Fallas, luego se suspendieron, luego hemos tenido que plantear otro aplazamiento... Las decisiones intentamos tomarlas en consenso con el sector fallero que es fundamental para la ciudad, pero siempre con responsabilidad".

En cuanto a la celebración de las Fallas y la posibilidad de que pudiera ser a partir del verano, el primer edil no ha querido marcarse unas fechas: "Las autoridades dicen que después de verano podría darse, pero no tenemos seguridad. Mi condicion para poder celebrar las Fallas es que tiene que haber inmunidad de grupo con 2/3 de la población vacunados". Eso sí, lo que Joan Ribó cree que no podremos ver este año es una mascletà tal y como estamos acostumbrados "me gustaría visualizar aquí pronto una mascletà o un castillo. La mascletà va a ser difícil porque esa es una situación en la que hay demasiada masificación como para poder conseguirlo a corto plazo. No creo que este año pueda ser".

Por lo que respecta a las ayudas que el administración prepara para el sector de la fiesta, Ribó explica que "se está haciendo demasiado largo porque ya son dos ediciones de la Fallas que hay que compensar económicamente. En 2020 teníamos ayudas previstas que pasaron del 30 al 65% Este año tenemos ya el compromiso de que el 30% que destinamos a los monumentos irá a las comisiones". Recuerda además, que ayer se publicaron las ayudas del plan resistir para el mundo fallero, "hemos pagado a la inmensa mayoría que han solicitado ayudas y vamos extendiendo poco a poco a otros sectores. Nos planetamos ayudas a los taxis".

En este sentido, lanza una queja al Estado del que lamenta "no hemos recibido prácticamente nada. Ahora parece que llegarán ayudas al transporte, pero se está retrasando mucho".

Precisamente, en el marco de las ayudas y teniendo en cuenta que se trata de uan fiesta catalogada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, estudian "vincular proyectos europeos con las Fallas para conseguir ayudas en ese sentido europeas".