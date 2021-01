Joan Ribó: "Cometimos errores de protocolo en la recepción de los Reyes Magos"

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha indicado este jueves respecto a la llegada el pasado martes de los Reyes Magos al Ayuntamiento en autobuses descapotables y al público que se concentró para verlos que "ha sido un error" plantear ese acto como se hizo, al tiempo que ha afirmado que esta es una cuestión que se debe "mejorar".

En esta línea, ha considerado que no se revisaron "los protocolos adecuadamente", ha dicho que ahí se dio una equivocación y ha apuntado que "se podía haber hecho de otra manera". Asimismo, en alusión a las actividades falleras ha descartado, a partir de esto y dada la evolución de la pandemia de la Covid-19, organizar otros actos.

"En las condiciones en que estamos no podemos ni hablar ni plantearlos", ha expuesto el primer edil, que ha asegurado que su equipo "siempre" pretende "aprender" de lo que pasa "y mejorarlo".

El responsable municipal ha subrayado que no fue una cabalgata de Reyes y ha explicado que fue la llegada de los Magos de Oriente al Ayuntamiento antes de la recepción oficial que se les ofreció en su interior con la presencia de representantes de la corporación local.

"La primera cosa que hay que decir es que cabalgata no hubo. En muchas ciudades hubo cabalgatas, aquí no hubo cabalgata. Aquí lo que hubo fue un acto, dentro --del Ayuntamiento--, donde estaban representantes de todos los grupos" municipales, ha expuesto Joan Ribó, que ha insistido en que se produjo una "entrada" de los Reyes Magos al consistorio, "por separado", tras haber visitado a los "servicios sociales, a policía y a bomberos".

No obstante, el alcalde ha comentado que el "problema" que se dio es que la gente que había en la plaza del Ayuntamiento cuando llegado los Magos de Oriente, se concentró para verlos junto a las vallas que se habían instalado. "En esta plaza todos los días hay muchísima gente y en el momento en el que se valló hubo una concentración de personas, como habéis visto todos en los vídeos", ha manifestado.

Ribó ha agregado que aunque no tiene "los número hechos", tiene "datos", por "mucha gente, incluso responsables", que le han "dicho que no había más gente el día 5 --con la llegada de los Reyes Magos-- que había el día 4 o el día 3" de enero en la Plaza del Ayuntamiento. "Aquí hay muchas actividades --por Navidad--" y "además es una zona de paseo de muchísima gente", ha agregado, al tiempo que ha reiterado que con la llegada de sus Majestades "hubo concentración en el entorno de las vallas".

"AHÍ NOS EQUIVOCAMOS"

"Eso es algo que analizamos, el poner las vallas y el que vinieran los autobuses a la plaza", ha agregado el primer edil, tras lo que ha opinado que, no obstante, no se revisaron los protocolos de manera adecuada. "Creo que no revisamos los protocolos adecuadamente y ahí nos equivocamos. Creo que hay que decirlo con sinceridad", ha declarado.

Igualmente, Joan Ribó se ha preguntado si la llegada de los Reyes Magos al consistorio "se podía haber hecho de otra manera" y se ha respondido que "sí" y ha señalado que "quizás, poniendo los autobuses en la parte de atrás del Ayuntamiento se hubiera acabado el problema".

"El problema no son los autobuses. El problema no son las cabalgatas. Fue la concentración de personas que estaban ya en la plaza, que se concentraron en el momento en el que vieron llegar los autobuses", ha opinado el alcalde. Tras ello, ha reiterado que "ahí hubo un error de protocolo".

"Creo que hay que mejorar pero creo que no es una cosa ni más importante ni más significativa de lo que se haya podido ver en muchas zonas de la ciudad que no quiero detallar" durante las Navidades, ha añadido. "Hay muchas otras en las que podíamos ver concentraciones similares", ha dicho.