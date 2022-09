Joan Baldoví optará a liderar la candidatura de Compromís a la Generalitat

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha anunciado este jueves que presentará su candidatura al proceso de primarias de esta coalición para liderar la lista a las elecciones autonómicas de 2023 y ser candidato a presidir la Generalitat.



Según ha confirmado el propio Baldoví con un vídeo en su perfil de Twitter, regresa a València "a por un nuevo Botànic", nombre con el que se conoce al Gobierno de coalición entre PSPV-PSOE, Compromís y Unides -Podem vigente en la Comunitat Valenciana desde 2015.



Baldoví sustituiría en las filas de Compromís a la recientemente dimitida Mónica Oltra, exvicepresidenta del Consell, que está investigada por maniobrar supuestamente para ocultar un caso de abusos a una menor tutelada por la Generalitat por el que fue condenado su exmarido.



Compromís afrontará el proceso de primarias el próximo mes de febrero, y por el momento no se conocen otras candidaturas.



Esta coalición modificó su reglamento de primarias para incluir a Oltra en caso de que se despejase su horizonte judicial, algo que parece poco probable a la vista de recientes nuevas imputaciones de cargos cercanos a la exvicepresidenta.



De hecho, fuentes cercanas a Baldoví han explicado a EFE que el candidato no confía en que Oltra pueda formar parte de la lista de Compromís para las próximas autonómicas pese a la referida modificación del reglamento.



Las mismas fuentes han señalado que el candidato está convencido de que no tendrá contrincantes en el proceso de primarias porque cree haber concitado un gran consenso en el partido, y se siente satisfecho por los apoyos recibidos dentro de su formación.