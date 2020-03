Iuesu Communio Godella, “abrumadas” por la solidaridad tras difundirse el descenso de ventas de sus dulces

No se lo esperaban en absoluto, pero la difusión por redes sociales de un mensaje de alguna persona ajena al convento, pero que quiere a estas religiosas avisando de que, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, han caído las ventas de los afamados dulces artesanales que elaboran las religiosas de Iesu Communio, en Godella, ha desencadenado una ola de solidaridad.

La venta de dulces de Iesu Communio contribuye al mantenimiento de la comunidad religiosa, que vive del trabajo realizado en la repostería, pero también ayuda lo recaudado a la adecuación del antiguo convento en que se alojan y que van restaurando poco a poco.

Ahora, ha sido tal el impacto de esa alerta por redes sociales que la comunidad de religiosas, cuya superiora es la madre Verónica, en nombre de todas sus hermanas de comunidad, ha tenido que hacer público esta mañana el siguiente mensaje de agradecimiento, pero también de aclaración a lo sucedido:

“Quiero transmitir nuestra gratitud inmensa a quienes estáis respondiendo caritativamente a la nota que ha circulado por las redes.

Me decido a escribir estas líneas porque nos sentimos abrumadas en estos momentos tan dolorosos para todos nuestros hermanos.

Es verdad que apenas se vende repostería que es, sobre todo, la fuente de los ingresos para vivir y para pagar la Seguridad Social de tantas hermanas. Pero no es verdad que nosotras hayamos transmitido que tengamos una necesidad imperiosa ni que vivamos penurias, gracias a Dios y a todos los que nos ayudáis y nos sostenéis. Todo ha respondido al cariño de una persona que se interesó por nosotras, y se hizo cargo de nuestra situación, y con sencillez se dirigió a un entorno suyo concreto. Mi sorpresa ha sido leer algún WhatsApp que, aunque escrito sin duda desde el aprecio a nuestro instituto, ha acabado alcanzando dimensiones que no expresan nuestro sentir, especialmente en estos momentos en que tantos hermanos nuestros viven situaciones muy sufrientes.

Del Instituto Iesu Communio no han salido las noticias alarmantes que algunos están difundiendo.

Contad con todo nuestro cariño y nuestras oraciones por todos y cada uno.

En la comunión de Jesús toda nuestra gratitud hoy y siempre”.

Iesu Communio

Iesu Communio, erigido en 2010 en la diócesis de Burgos como instituto religioso femenino de Derecho Pontificio, escogió en 2017 Valencia para abrir su primera comunidad fuera de la diócesis burgalesa, y se estableció en el antiguo convento de las Salesas en Godella.

Hoy integran esa comunidad de Godella más de 70 religiosas. Sus dulces artesanos se pueden adquirir en su obrador del convento de Godella, a través de la página web. Los encargos pueden realizarse también a través de la página web www.pequeñareposteria.es.

Entre los dulces hay turrón, trufas, bombones, pastas de te, membrillos, brownies, mazapanes y tartas. Igualmente, ofrecen flores preservadas, centros y adornos que preparan para la decoración de los hogares.