Isabel Gemio: "Comencé en Youtube como una necesidad de seguir comunicando sin ninguna presión"

Internet nos ha devuelto su maravillosa manera de comunicar. La periodista Isabel Gemio es una de las voces más valoradas de la historia de la comunicación de nuestro país, y hoy hemos repasado con ella en Trending Cope parte de su trayectoria en los medios convencionales y su presente en el mundo digital.

Actualmente, Isabel Gemio tiene un programa en Youtube, Nextv, donde entrevista a personajes relevantes pertenecientes a todas las esferas. ‘Durante el confinamiento sentí que debía seguir comunicando y haciendo lo que más me gusta. Aportando. Por eso empecé en Youtube. Además, Internet me aporta calidad de vida y absoluta libertad para hacer y decir lo que quiera cuando quiera y desde donde quiera. Cualquier persona puede emitir un contenido dirigido a mucha gente y eso me parece brutal y maravilloso a la vez’.

De la comunicación en medios más convencionales, Isabel confiesa que sólo echa en falta la radio cuidada. ‘Soy muy perfeccionista y cuando tienes recursos, se puede llegar con una calidad excelente a muchísima gente. Cuando ponemos nuestro trabajo, lo que somos y nos mostramos tal cual somos, el resultado es extraordinario, porque me importa el ser humano que tengo delante y, si lo sientes, llegas a todos porque respetas al público’.

Isabel nos ha confesado que al principio se resistió mucha a las redes. ‘Lo reconozco, pero fue a raíz de la publicación de mi libro cuando mi hijo me aconsejó que debería ponerlas en marcha. Y él mismo me ayudó a abrir Instagram, porque Facebook ya tenía’.

En cuanto a la influencia de las redes sociales, Isabel lo tiene claro… ‘creo que hay mucho más bueno que malo en las redes, lo que pasa es que hace más ruido lo malo. No entiendo la crítica anónima, por ejemplo, y no me interesa nada de nada quien critica sin dar la cara. Me quedo, por tanto, con lo bueno, porque las redes nos permiten conectar directamente con la gente’.

Donde las redes y el universo digital hacen un trabajo de visibilización impagable, según nos reconoce Isabel, es en el ámbito solidario. ‘Sin ellas nos sería imposible hacer la labor que hacemos en la Fundación Isabel Gemio, porque ahora mismo es muy difícil mostrar la lucha contra otra enfermedad que no sea el Covid. Pero es importante que la gente sepa que hay personas que tienen una enfermedad que no tiene solución si no hay vacunas. Y en ello estamos a través de las redes cada día’.

