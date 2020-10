Isabel Bonig: "con el permiso de Trump igual me hago TikTok

Isabel Bonig en su paso por el programa Trending COPE demuestra que es consciente de la importancia de las redes sociales en la sociedad actual y sabe que "como todo o casi todo en la vida las redes sociales tienen su lado positivo y su lado negativo. En política han permitido tener una interacción y un conocimiento de la realidad muy concreto. Conocer de primera mano las inquietudes, los problemas, las ilusiones o las quejas de los ciudadanos."

Si se entera Trump igual se enfada

Pese a que la cuenta de la lideresa del Partido Popular en la Comunidad Valenciana es personal, reconoce que sí que tiene un equipo que le ayuda a subir los vídeos y las intervenciones de las Cortes pero también le gusta llevarlas personalmente "sobre todo mensajes más privados, que son duros, difíciles, de gente que lo está pasando mal."

Dentro de las diferentes plataformas Bonig bromea sobre crearse una cuenta en TikTok, "no sé si me atrevería, si se entera Trump igual se enfada, pero no lo descarto. Yo soy una persona tímida."

Si hay algo que Bonig no tolera de las redes sociales es la mala educación. "Yo puedo aceptar las críticas; las encajo bastante bien siempre y cuando sean argumentadas y fundamentadas, pero con el insulto y la mala educación no puedo. Los políticos tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil caer en el y tú más o ponernos a la misma altura que otras personas. Hay veces que hay que contar hasta tres antes de contestar en redes sociales."

En cuanto a las anécdotas Isabel Bonig recuerda que un vecino suyo se marchó de la finca y como no pudo despedirse le dejó su nueva dirección por Facebook.