Investigan la desaparición de una joven de 15 años en Valencia

La Guardia Civil investiga la desaparición de Lucía Marín, una joven de 15 años vecina de la localidad valenciana de la Pobla de Farnals.

La niña desapareció el lunes y, tras la denuncia de los padres, la Guardia Civil abrió una investigación. Al parecer, la menor ya había desaparecido en otras ocasiones de su domicilio y había sido víctima de acoso escolar, tal y como consta en unos informes anteriores.

Desde la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Massamagrell se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, ante cualquier pista, informen a la familia o a los organismos competentes.

?? Comunicamos que Lucía Marín Lara desapareció el lunes y a día de hoy continúa desaparecida.



?? Esta mañana, a las 9:30h, el alcalde ha estado hablando con sus padres y en el cuartel de la Guardia Civil. De momento no hay ninguna novedad, y continúa en búsqueda. pic.twitter.com/yyYcxojcY2 — Ajuntament de Massamagrell (@Massamagrell_Aj) November 24, 2021

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha manifestado en declaraciones a los medios que la Guardia Civil está en contacto con la familia. También ha comentado que parece que no es la primera vez que la niña desaparece e, interpelada por si la desaparición puede ser de riesgo, ha dicho: 'Cualquier desaparición puede ser de riesgo. De momento están todos los agentes investigando'.

Esta mañana el alcalde ha hablado con la familia y ha visitado el cuartel de la Guardia Civil, aunque de momento no hay ninguna novedad y continúa la búsqueda.

Según el dario 'Levante', la joven abandonó su domicilio el lunes a las 14.00h, aunque su madre no sabía a dónde iba. La mujer habría recibido una llamada preocupante de su hija a las 21.15h de ayer martes y la conversación duró algo menos de tres minutos, antes de que alguien colgase la llamada. 'Me decía que se sentía muy mal y que fuera a recogerla, pero no me llegó a decir el sitio donde estaba ni con quién', ha declarado la madre. La llamada fue realizada desde un número oculto y, posteriormente, el que podría ser el mismo teléfono oculto llamó en varias ocasiones a la mujer, sin responder nadie al otro lado cuando se descolgaba el teléfono.

Por el momento, se cuenta con escasa información del paradero de la menor, aunque no se descarta que se tratara de una marcha voluntaria del hogar, ya que faltaban en el domicilio 250 euros.

