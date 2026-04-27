Investigan a 14 hombres en Alginet: cánticos racistas, amenazas, bates de béisbol y un menor implicado

La Guardia Civil ha investigado a catorce hombres como presuntos autores de los delitos de promoción e incitación pública al odio y desórdenes públicos en la localidad de Alginet (Valencia). Los implicados, de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 13 y los 40 años, habrían participado en altercados que incluyeron amenazas y cánticos racistas.

En los hechos también se ha visto implicado un menor de 13 años, que resulta penalmente inimputable debido a su edad, aunque su participación ha quedado registrada en las diligencias.

Una noche de furia racista

Los hechos investigados se remontan al pasado mes de enero de 2026, cuando un grupo de personas con el rostro cubierto con pasamontañas fue localizado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alginet en las cercanías de la parada de metro del municipio.

Varios de los individuos portaban bates de béisbol y comenzaron a golpear el mobiliario urbano de la zona. De forma simultánea, el grupo profería amenazas de muerte y expresiones de odio dirigidas explícitamente contra el colectivo árabe, además de lanzar artefactos pirotécnicos de gran potencia y gritar por las calles.

La investigación policial

Ante la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad, el grupo de encapuchados huyó de manera dispersa por las calles de la localidad. Sin embargo, la rápida intervención policial permitió identificar in situ a varios de los presuntos autores.

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La investigación posterior, que incluyó el visionado de imágenes de cámaras de seguridad, fue clave para lograr la identificación completa de los implicados en los días posteriores a los altercados. Durante la operación, los agentes se incautaron de dos bates de béisbol que portaban los asaltantes.

Catorce investigados y un inimputable

En total, las pesquisas han permitido identificar a quince personas. De ellas, catorce hombres de entre 13 y 40 años han sido investigados formalmente. Dentro de este grupo se encuentran cinco menores de edad, uno de los cuales, de 13 años, es inimputable.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Carlet, quienes han instruido las diligencias. Estas han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet en funciones de Guardia y en la Fiscalía de menores para que continúen los procedimientos judiciales correspondientes.