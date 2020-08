Invasión de medusas en Valencia: ¿a qué se debe este inusual fenómeno?

Durante los últimos días, las playas del entorno de la capital valenciana se han visto invadidas por cientos de medusas que, en muchas ocasiones, han obligado a las autoridades en materia de salvamento y socorrismo a izar la bandera amarilla por la elevada cantidad de este tipo de animales marinos. La presencia masiva de medusas provoca malestar entre los bañistas a la hora de adentrarse en el mar para darse un chapuzón e, incluso, picaduras si se topa repentinamente con ellas. En COPE Valencia, hemos preguntado a una experto del Oceanogràfic, uno de los acuarios más importantes del mundo y espacio referente en el mundo marino en Europa, el porqué de la reciente presencia masiva de medusas en las playas del litoral valenciano.

Miguel Candelas, responsable del área de Mediterráneo y Medusas del Oceanogràfic, destaca ante nuestros micrófonos el componente “planctónico” de estos animales marinos a la hora de explicar su presencia en Valencia. “Las medusas son organismos planctónicos que se dejan llevar por las corrientes, es decir, ellas no son capaces de nadar a contracorriente”, subraya Candelas en COPE Valencia. “De hecho, el nombre 'plancton' viene del griego, que significa 'deriva'”, apunta como curiosidad este experto del Oceanogràfic. “Igual que aparecieron, desaparecerán de la costa. No tiene mayor problema. No significa que el hecho de que aparezcan muchas ahora estén todo el verano apareciendo”, valora Miguel Candelas.

Precisamente, la presencia de medusas en el litoral valenciano se ha reducido drásticamente durante las últimas horas hasta el punto de que Cruz Roja ha desactivado la alerta por la presencia de estos animales marinos. Miguel Candelas, del Oceanogràfic, llama a la responsabilidad, pide tranquilidad ante esta situación pasajera y, sobre todo, respeto hacia estos animales marinos. Resulta esencial recordar que los seres humanos somos quienes invadimos su hábitat, y no al revés.