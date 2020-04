Industrias de plástico, juguete y construcción lideran la vuelta al trabajo

Las empresas valencianas de juguetes y plástico, así como la construcción lideran la vuelta al trabajo con un porcentaje de entre el 50 y el 75 %, tras las agroalimentarias, químicas y fritas y esmaltes, que son las de mayor actividad -rondan el 100 %, aunque buena parte de ellas no cesaron de forma completa.

Según ha informado la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en un comunicado a partir de un sondeo realizado entre asociaciones empresariales sectoriales y territoriales, el regreso al trabajo se ha producido sin incidencias reseñables y con cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad y de forma heterogénea, progresiva y escalonada.

En el sector de la construcción, la vuelta a la actividad está siendo dispersa, centrándose el grado de reinicio entre el 50 y el 75 %, si bien hay empresas que todavía no han retomado su actividad.

En el textil, la actividad se ha retomado en menos de un 50 %, y en el metal en un 52 %, mientras que prácticamente el 50 % de las empresas del calzado no han vuelto a la actividad, con un reinicio de las restantes estimado entre el 25 y el 50 %.

Por lo que respecta al sector del azulejo y madera-mueble, de momento, el reinicio de la actividad es inferior al 25 % respecto a la actividad ordinaria, y en la automoción "muchas empresas se mantienen cerradas", ha indicado la patronal autonómica, que no ha informado sobre porcentajes en este caso.

No obstante, en el caso de la construcción, esta vuelta al trabajo ha llegado con polémica después de que el Ejecutivo prohibiera in extremis las obras en edificios habitados, lo que mantiene en fase de "hibernación" a muchas constructoras valencianas. Las empresas de rehabilitación, que deberían haber vuelto hoy al trabajo, han estallado contra la medida: "no puedo mandar a un albañil pero sí pueden ir 20 oficinistas a ese edificio"