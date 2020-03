La industria turística Valenciana en peligro por la suspensión de los viajes del IMSERSO

Como un jarro de agua helada, así ha caído en el sector hotelero la decisión del Ministro de Sanidad de suspender toda la operativa del Programa de Viajes de Mayores IMSERSO durante un mes, decisión que se ha hecho pública a primera hora de la tarde de hoy martes 10 de marzo.

Junto con esta decisión, el ministro ha recomendado a toda la población evitar cualquier tipo de viaje o desplazamiento que no sea estrictamente necesario, lo que afecta al conjunto de la industria turística que observa con mucha preocupación los acontecimientos que se están precipitando en las últimas horas.

A pesar de que desde Hosbec Asocaición Empresarial Hostelera de la Comunidad Valenciana no comparten la decisión tomada por el Ministerio, entienden que deben existir suficientes motivos de carácter sanitario que justifique esta decisión. "El todo o nada no nos gusta, ha indicado el presidente de Hosbec que ha recordado que los hoteles españoles no han sufrido ninguna incidencia de importancia en todo este periodo, más si tenemos en cuenta el volumen de turistas españoles e internacionales que se alojan en la planta hotelera que está abierta."

"Nuestros establecimientos son seguros, más si cabe que un domicilio particular, porque se han extremado las medidas de higiene y protocolos de limpieza para evitar precisamente cualquier tipo de incidencia"

Sin embargo desde HOSBEC aseguran que hubiera sido muy deseable que en el mismo momento en que se ha hecho pública esta medida, se hubiera informado a todos los actores del programa de los detalles de la misma, esto es, a partir de qué fecha comienza la restricción, qué ocurre con los viajeros que están ahora mismo disfrutando de sus vacaciones, y sobre todo, qué medidas de carácter extraordinario se van a poner en marcha para paliar los efectos sobre una industria que es vital en muchas poblaciones de la costa española y de las Islas Baleares y Canarias.

Las medidas que reclaman pasan por medidas de carácter laboral, centradas en apoyo a los expedientes de regulación temporal de empleo que tengan que ponerse en marcha, medidas de carácter económico para garantizar la viabilidad financiera de los operadores adjudicatarios o la puesta en marca de líneas ICO específicas para proporcionar tesorería si fuera necesaria; y medidas de carácter fiscal con aplazamientos de pagos de impuestos, bonificaciones fiscales y supresión de los impuestos que gravan específicamente la actividad hotelera.

La paralización de la actividad turística en poblaciones turísticas (como son Benidorm, Peñíscola o Gandia en la Comunidad Valenciana) tiene unas repercusiones extraordinarias sobre toda la población y también en la imagen en la imagen internacional de España. "El retrovisor internacional es muy importante cuando se toman medidas de este tipo" ha indicado Toni Mayor en clara referencia al daño colateral que se puede producir en los mercados internacionales. "Estamos seguros que este factor tampoco ha sido tenido en cuenta en esta decisión del Ministerio".

CIFRAS DEL IMSERSO EN COMUNIDAD VALENCIANA

El programa de vacaciones de Mayores puso en comercialización 180.000 paquetes para la temporada 2019-2020 para la Comunidad Valenciana. En estos momentos estimamos que quedará aproximadamente un 65% por ejecutar ya que precisamente en estos días comienza la "temporada alta" del IMSERSO.

Lo que queda en el aire supone para la Comunidad Valenciana la suspensión de unos 120.000 paquetes, con 1 millón de estancias y una facturación entre 25 y 27 millones de euros. De estos datos, el 80% de la ejecución corresponde a Benidorm, el 10% a Castellón y el 10% restante a Gandía y otras poblaciones de la Costa Blanca.