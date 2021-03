La incidencia del virus sigue a la baja en la Comunitat a las puertas de una nueva desescalada

La incidencia acumulada en los últimos 14 días del coronavirus en la Comunitat Valenciana ha bajado a 63,61 casos por cada 100.000 habitantes, dos puntos menos que el lunes, con lo que se mantiene como la tercera autonomía con una tasa menor, por detrás de Extremadura y Baleares.

Así lo recoge la actualización diaria de casos de coronavirus que publica el Ministerio de Sanidad, en la que se observa que la incidencia acumulada a siete días se sitúa en 23,62; la tercera menor por detrás de Extremadura y Baleares.

Por su parte, la ocupación hospitalaria también sigue bajando: hay 566 619 pacientes covid ingresados en planta, 53 menos que el lunes, con lo que el porcentaje de ocupación de camas ha descendido del 5,37% al 4,93%.

Del mismo modo, la presión en UCI también sigue descendiendo con 172 camas ocupadas 20,22% al 17,22%. Ambos parámetros se sitúan por debajo de la media de España.

Ante este escenario el Gobierno valenciano decide mañana si sigue dando pasos hacia la flexibilización de las restricciones, en vigor hasta el próximo 14 de marzo, o las mantiene otros 15 días más, coincidienco con la llegada de prácticamente una semana de días festivos en los centros escolares por las Fallas, pese a que éstas no van a celebrarse y que la Generalitat recomendó que esos días se pasaran a lectivos para no generar un falso imagnario de fiesta que no existe y cuando el virus aún sigue muy presente.

Ayer mismo el President de la Generalitat Ximo Puig aseguraba que de cara a Semana Santa el Gobierno no prevé más restricciones y ante la inminente revisión de las medidas, aunque reconocía que la situación de la Comunitat validaba avanzar en la flexibilización de alguna medida, también advertía que no iba a producirse de forma "abrupta" e insistía en la prudencia. En una entrevista en Trece TV el President asegura que "es momento de contención y que no podemos dilapidar todo lo conseguido por unos días" .

Los hosteleros han pedido a la adminsitración que les permita abrir al 100% las terrazas y ampliar el horario de apertura hasta las 20 horas. Los gimnasios y pabellones deportivos también defendieron ante sanidad la seguridad de las instalaciones para poder abrir a partir del próximo lunes 15 de marzo.