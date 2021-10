La incidencia, como los contagios, sigue al alza un día más en la Comunidad Valenciana

En un día en el que se registran los mismos contagios en la Comunidad Valenciana que ayer, 281, y la presión hospitalaria aumenta de igual manera, con dos ingresos más que ayer (184 frente a los 182 de la última actualización), la incidencia acumulada ha crecido este jueves otros 2,69 puntos hasta los 41,50 casos en todos los grupos de edad.

En el grupo de edad donde se concentra la mayor incidencia es en la población menor de once años con 46,41 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los 12 y los 19 años, la incidencia es de 23,56; en los veinteañeros, de 34,290; en los treintañeros, de 46,40; en el rango de edad entre 40 y 49, la incidencia se sitúa en 42,25 y, finalmente, en los mayores de 80 años, es de 43,03.

Este incremento de la incidencia se ve acompañado de un aumento de la presión en los hospitales valencianos. En la última actualización ofrecida hoy por la Conselleria de Sanidad, hay un total de 184 pacientes ingresados, 53 de ellos en UCI. Con esto, se notifican dos ingresos más que en la actualización del miércoles, y las UCIs aumentan también las camas ocupadas: hay tres personas más que ayer, cuando la ocupación de UCI era de 50 pacientes.

Es el segundo día consecutivo en el que la incidencia hace una llamada a la precaución en la Comunitat. Ayer, miércoles 20 de octubre, la incidencia ya creció 2,61 puntos hasta los 38,81 casos por cada 100.000 habitantes. Un día después, se registra de nuevo un aumento de 2,69 puntos hasta los 41 puntos, tres puntos más que ayer.

No obstante, entre estos datos que no apuntan buena señal, destaca el indicador de fallecimientos. Por primera vez en tres semanas, no se registra ningún deceso desde la última actualización, y la Comunitat se stúa con un total de 7.824 defunciones desde el inicio de la pandemia.