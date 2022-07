La "inaccesible" instalación deportiva de Beniferri

La instalación deportiva ubicada en la plaza Dr. Seguer, en el barrio de Beniferri cuenta con problemas de accesibilidad para los vecinos, al tratarse de accesos con aceras estrechas por las que no cabe una silla de ruedas, con cactus que invaden las aceras e incluso una rampa que no cumple con la normativa vigente. Llegar hasta la instalación deportiva es un peligro para los usuarios y un riesgo añadido para las personas con movilidad reducida porque se ha construido una rampa con una inclinación desproporcionada, que no cumple la normativa vigente. La concejal del PP, Marta Torrado, insta a los miembros del equipo de gobierno a acercarse a la instalación y comprobar que estos accesos son un peligro. Que dejen los despachos y pisen la calle y se den cuenta que a este disparate hay que darle una solución inmediata.

La concejal popular ha recordado que en el mes de mayo el Partido Popular ya denunció las deficiencias de esta instalación deportiva y la ausencia de accesos urbanizados. “Entonces las pistas estaban en medio de un descampado, ahora casi hay que venir con el equipo de escalada para poder llegar hasta ellas, antes era un despropósito y ahora es una broma de mal gusto ”, ha indicado.

“Criticamos que era un proyecto a medias en el que no se habían diseñado las formas de acceso imprescindibles para que su uso no supusiera un riesgo para los viandantes, ahora nos hemos encontrado con una chapuza más del gobierno de Ribó y, en este caso, no parece provisional”, ha criticado Torrado.

Para la concejal Popular, “los vecinos de Beniferri se merecen algo más de su Ayuntamiento, como mínimo seriedad y responsabilidad, algo que no han tenido con Beniferri puesto que las canchas de baloncesto construidas son de tamaño inferior al habitual, dejando como resultado un conjunto desproporcionado en el que se dificulta la práctica del deporte y en la que no se puede practicar otros deportes como, por ejemplo, el balonmano.