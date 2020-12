Iker Jiménez: "me molesta la manipulación en redes sociales"

Iker Jiménez, presentador, periodista y escritor visita los estudios de Trending COPE para hablar sobre la importancia de las redes sociales y cuál es realmente su relevancia para la divulgación de contenido propio. "Son totalmente fundamentales. Es un universo entero en nuestra mano", afirma el presentador.

Cuando empezó todo me marché de la tele porque no había suficientes protocolos de seguridad

Cuando comenzó la pandemia Jiménez apostó fuerte por Milenio Live a través de la plataforma Youtube y lo realizó porque "cuando empezó todo me marché de la tele porque no había suficientes protocolos de seguridad y pensé en todo mi equipo e hicimos una serie de entrevistas a través de nuestro canal la estirpe de los libres.Tuve un eco como yo nunca había tenido en mi vida y eso me demostró la fuerza de la red. Yo no me iba a quedar sin informar y me siento muy orgulloso de ello".

Al principio del Covid-19, Iker fue muy atacado y sufrió mucho descrédito e incluso tuvo que anular algún Milenio Live por presiones, según explica Remedios Cervantes. Sobre este tema el presentador reconoce que "fui muy atacado, recibí muchos palos y mucho descrédito pero todo ello va en el carnet de periodista; sobre todo en el de un periodista como yo que no le ha importado transitar a contracorriente en temas que tienen muchos prejuicios. Las críticas fueron muy fuertes, sobre todo por parte del gremio y eso me decepcionó muchísimo porque no he entendido que ha ocurrido en el periodismo con la pandemia. Lo que dice la mayoría muchas veces no es la verdad."

Audio

En cuanto a la cantidad de información y documentación que aporta Iker Jiménez en sus programa, Remedios Cervantes, le pregunta por las fake news. "Sobre todo me las he encontrado en historias serias, en política y sobre todo en cuestiones sociales. Estamos en una sociedad con una piel muy fina, tan ridícula en muchos aspectos y con tanto miedo a no agradar somos los periodistas los que nos auto censuramos por el miedo a no ser aceptados y eso a mi me importa muy poco. Por eso me he encontrado más fake news fuera del misterio que dentro de él".

Lo que dice la mayoría muchas veces no es la verdad

"Somos muy vulnerables pero sobre todo en los temas serios. Siempre nos ponen un cebo, una teoría o un problemón que nos desvía de los temas que importan. Cuanto más ideologizado está el individuo más fácil es manejarlo. Pasa un escándalo impresionante como esta pandemia y nos hacen elegir un espectro político o le dan importancia a temas superficiales o minoritarios para tener a la gente aborregada mientras están pasando cosas tremendas. Siempre nos pillan con el argumento de la política y la gente se obnubila," afirma Iker Jiménez.

No todo es positivo en redes sociales e Iker Jiménez tiene claro que cambiaría "esa especie de dictadura del querer ser aceptado a toda costa ya que eso es peligrosísimo, cambiaría la nueva especie de inquisición a los que todo les duele, todo les importa, todo les molesta y siempre con cierto sesgo. Todo es manipulación y eso a mi me molesta porque eso a la gente le asusta. Creo que hay que ser libre con tus razones porque si no el futuro que nos espera es muy complicado".