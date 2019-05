El humor de Raúl Antón y la música de Fresones Rebeldes platos fuertes de la programación de Amstel Art

El espacio multicultural Amstel Art alojado en el edificio Veles e Vents arranca el próximo sábado 1 con nuevas propuestas. Una programación marcada por el permanente apoyo a los talentos locales y la apertura en el concepto de cultura, que sitúa a Amstel Art como plataforma de exhibición de artistas valencianos, tanto emergentes como consolidados, de diferentes disciplinas.

Entre las propuestas del mes continúa la edición de clásicos del cine mudo acompañados por la música en directo del proyecto DeveceMasNacher. La cita será el jueves 13 (22:00h), con la proyección de ‘El fantasma de la ópera’, de Rupert Julian (1925).

Como plato fuerte de la programación de junio el cómico valenciano Raúl Antón asistirá por primera vez a Amstel Art el próximo sábado 22. El monologuista presentará uno de sus ácidos monólogos dedicados a la idiosincrasia de los valencianos, siempre desde el punto de vista del humor, en dos pases (20:30h y 23:30h).

En junio continúan los Almuerzos Culturales de Amstel Art, una nueva versión del tradicional esmorzaret valenciano que, a precios populares, ofrece un suculento bocadillo gourmet elaborado por Grupo La Sucursal más consumición acompañados de una actuación. El sábado 15 (11.00h) la parte cultural del menú es una performance poética participativa que contará con la actuación de Tirso Priscilo. Mientras que el sábado 29, la banda King Cool realizará un repaso musical por lo más destacado del pop, rock, soul y blues en forma de covers de grupos de referencia internacional.

JUNIO, TRIBUTOS AL POP-ROCK Y JAM SESSIONS EN AMSTEL ART

Durante el mes de junio, Amstel Art acogerá un nuevo ciclo de tributos a artistas de referencia musical. El viernes 14 (23:30h) recibe la ‘Freak Styley’, una cita para los seguidores de Red Hot Chili Peppers que repasará los grandes éxitos de la banda californiana desde sus inicios.

El jueves 27 (22:00h) será el tiempo de homenajear al rey del pop con el Tributo a Michael Jackson. El 40 aniversario del álbum ‘Off the wall’ será la excusa perfecta para celebrar su carrera musical de la mano de Zoe Schneider y su séquito de músicos procedentes de la escuela Berklee Valencia.

En la línea de homenajes a géneros musicales, el sábado 8 (11:00-19:00h) llega la hora de la música negra con ‘Feel the Groove’ y la actuación de The Black Waste Factory y Calmoso and The Black Fangs. De la mano del colectivo Black Thought Collective, nace este primer evento de la unión de dos bandas valencianas, que llenarán la jornada de soul, funk y jazz.

Los miércoles de junio (21:00h) darán paso a cuatro sesiones de improvisación musical con el jazz como referencia. Con la presentación de Amstel Jam se inicia una serie de conciertos capitaneados por el músico internacional Alex Finardi, que contará con la presencia de Chris Atwell y Edu Olmedo.

POP, FLAMENCO, BANDAS EMERGENTES Y LAS PROPUESTAS DE BERKLEE EN AMSTEL ART

La música sigue como protagonista en Amstel Art durante el mes de junio, que junto a nuevas propuestas, gastronomía o festivales, es ingrediente principal de un menú que también la ofrece en solitario en conciertos que tocan distintos estilos, como el pop, flamenco, el jazz, el rock e incluso géneros clásicos.

La gastronomía estará presente con una nueva sesión de Culture Beers, que el jueves 6 (20:00h) propone una cata guiada de distintos tipos de cerveza del portfolio de HEINEKEN España en una velada que impulsa la cultura cervecera y que estará ambientada por la actuación de un DJ.

El día siguiente 7 (22:00h) es el momento de Lingam. La mítica banda valenciana surgida en los 90 presentará en directo su último trabajo ‘The Final Lullables’. 21 años después de sacar su primer disco, harán un repaso de su discografía que incluirá temas de hard rock orquestados con instrumentos clásicos como el violoncello. El viernes 21 (23:00h) llega la final de ‘Pasa el micro ¡Abuelo!’, un final de fiesta para la edición del concurso musical organizado por el colectivo La N Flotante. Un jurado experto valorará la actuación de más de 20 grupos locales de entre los que solo 3 afortunados actuarán en esta gran final. El último viernes del mes (28 de junio, 23:30h) la banda multiinstrumental The Tweeters interpretará los mejores temas de pop-rock internacional desde los años 60 hasta la actualidad.

Un día después, el sábado 29 (22:00h) el duende se cuela en la sala con la actuación flamenca de Antonia Domínguez, que presentará su último trabajo ‘A mi Aire’.

El sábado 15 (23:00h) el pop se adueña de la sala con Los Fresones Rebeldes. La banda que marcó a varias generaciones durante las décadas de los 90 y los 2000, regresa con nuevas canciones homenaje al amor y el desamor y con marcadas influencias de la escena musical de los años 50. Uno de los platos fuertes de la programación del mes que actuará junto a Guateques que yo te pinché DJ's, como artista invitado.

La programación nocturna continúa los sábados con la actuación de L'home Brut, que junto a L'Últim Europeu, Asqueiot y Gem, darán cuenta el sábado 1 (22:30h) del talento local, en una celebración única con la fusión de estas cuatro bandas de pop-rock valenciano en cartel. El 8 (21:00h) la pareja formada por Piezas y Jayder, presentará dentro de su gira ‘Panorámica’ el primero de los discos de su trilogía ‘Acantilado’

Más de una veintena de nuevas propuestas con las que Amstel Art completa su programación de junio, siempre con nuevas disciplinas artísticas y con una fuerte apuesta por los talentos locales para llevar a Veles e Vents un concepto de cultura valenciana multidisciplinar, contemporánea, abierta e interrelacionada con la gastronomía de la mano de HEINEKEN España.