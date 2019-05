Hoy se constituyen les Corts Valencianes, con más de la mitad de sus 99 diputados que estrenan escaño

Más de la mitad de sus 99 diputados son nuevos. Hay seis grupos parlamentarios por primera vez en la historia de nuestras Cortes. El grupo mayoritario pasa a ser el socialista, con 27 diputados, que volverá a sentarse en el lado izquierdo, igual que los 17 diputados de Compromís y los 8 de Unides-Podem. En el lado derecho de la Cámara se sentarán los 19 diputados del PP, junto a los estarán los 18 de Ciudadanos y a continuación los diez de Vox, que por primera vez tiene representación en el Parlamento valenciano. Cada uno de los 99 diputados electos, prestará juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

En la sesión de hoy se reelegirá presidente de les Corts, como han pactado los socios del tripartito a Enric Morera (Compromís).

Respecto a la distribución por provincias, de los 99 diputados autonómicos, 40 son de la provincia de Valencia, 35 de Alicante y 24 de Castellón.

Inicialmente, se sentará en el banco azul el Gobierno valenciano en funciones, con el president, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, a la cabeza, todos cuyos miembros -menos Elena Cebrián y Manuel Alcaraz- han obtenido escaño.

Hay algunas curiosidades significativas. Por ejemplo, en el hemiciclo, formado por 53 hombres y 46 mujeres, en su mayoría licenciados -sobre todo en Derecho- y una media de edad de 46 años, se sentarán siete alcaldes y habrá que hacer adaptaciones para que pueda intervenir Laura Soler (PSPV), que se desplaza en silla de ruedas, y Pilar Lima (Unides Podem), que necesita con a ella a dos intérpretes de la lengua de signos

.A todos los diputados electos, por cierto, se dirigían ayer los impulsores de la campaña yoelijoeducacion.com para defender la libertad educativa de los padres a la hora de elegir centro. Avisan que no van dejar que se pisotee un derecho recogido en la Constitución. La campaña lleva ya 30 mil firmas recogidas pero, más allá del respaldo social, el mensaje que se lanza es que si no se corrige el acoso a la concertada de la primera legislatura tripartita serán los tribunales los que sigan interviniendo y poniendo al los socios del Botánico en su sitio. Así que la “batalla no ha concluido”, como señaló ayer el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.