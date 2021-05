Hosteleros valencianos piden al Consell alargar el toque de queda y evitar el "descontrol" de otras ciudades

La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) vuelve a tenderle la mano al Consell y reclama la vuelta y convocatoria, con carácter de urgencia, de la mesa de trabajo con las organizaciones del sector para planificar la desescalada y evitar las “lamentables” y “peligrosas” imágenes de los macrobotellones en calles y plazas públicas en la Comunidad Valenciana, a 15 días de que expire el toque de queda y en un contexto de permanente volatilidad jurídica.

Imágenes de descontrol, incivismo y con una Policía desbordada, señalan, “de las que hemos sido testigos todos este fin de semana, tras el fin del Estado de Alarma en la mayoría de las comunidades autónomas, por no haber planificado la vuelta a la normalidad de la hostelería ni la reapertura del ocio nocturno”.

Ante esta situación, la CEOH insiste en la necesidad de una desescalada planificada y que cuente con la colaboración y participación de la hostelería y los locales de ocio en la línea de comunidades autónomas, como Andalucía o Castilla La Mancha, en las que la reapertura del ocio nocturno ha permitido contener y controlar la euforia de socialización de sus ciudadanos.

Lamentables estas imágenes. Ahora más razón todavía para que la @generalitat convoque la mesa de trabajo con las asociaciones del sector para una vuelta a la normalidad planificada y ordenada, en la que bares, restaurantes y locales de ocio seamos una solución y no un problema. pic.twitter.com/FP174qbHWF — CEOH CV (Coordinadora de Ocio y Hostelería) (@ceoh_cv) May 9, 2021





En este contexto, para la Coordinadora, teniendo en cuenta los magníficos datos epidemiológicos de la Comunidad Valenciana, con la incidencia acumulada más baja de toda Europa, con apenas 35 casos de IA, sería necesario abordar una desescalada progresiva que ampliara, con carácter inmediato, el horario del toque de queda hasta las 02.00 horas de la mañana, para evitar el efecto champagne si se mantienen las severas restricciones actuales. Ello, argumentan, implicaría poder ampliar el horario de los bares y restaurantes hasta la 1:30 horas, su horario habitual, y el de los locales de ocio hasta las 2:00 horas, que permitiría una evolución graduada, progresiva y controlada de la recuperación de la movilidad por parte de los ciudadanos.

Asimismo, teniendo en cuenta la inseguridad jurídica con la que se está produciendo este proceso, y pendientes de que el Tribunal Supremo establezca jurisprudencia sobre qué criterio debe prevalecer entre las comunidades autónomas, cuyos tribunales superiores han optado, de forma contradictoria, por impedir el toque de queda o permitir que determinadas comunidades autónomas lo implanten, sería conveniente anticipar este proceso. “Debemos y podemos evitar su judicialización y proteger al tejido empresarial de la restauración, el ocio y los espectáculos, extremadamente debilitado y exhausto cuando arranca el quinceavo mes de confinamientos, restricciones, cierres y suspensiones de la actividad de forma encadenada”, subrayan.

Por otra parte, señalan que con la bajísima incidencia acumulada de la Comunidad Valenciana debería ser prioritario defender y proteger la salud de los ciudadanos, contando con la buena evolución de la campaña de vacunación y, al mismo tiempo, flexibilizar y facilitar la reapertura de la actividad reglada de los locales de ocio y restauración, ya que, tal y como ha quedado demostrado en el resto de España, es la única herramienta eficaz con la que contamos para garantizar una desescalada ordenada.

Por todo ello, remarcan que hay que aplicar criterios rigurosos y establecer un marco de colaboración público-privada, cuando entramos en la recta final de la superación de la crisis sanitaria más grave de los últimos 100 años, que corresponsabilice a toda la ciudadanía y a los sectores de la economía más afectados para conseguir una desescalada ordenada. De los contrario, advierten, los resultados están a la vista después del pasado fin de semana y cuyo espectáculo dantesco no va a eliminarse, hasta que no se incluya al sector del ocio, la hostelería y los espectáculos como parte de la solución frente a la permanente estigmatización sobre él”.

Plan Resistir Plus

Paralelamente a lo anterior, para la CEOH resulta urgente y prioritario que el Gobierno del Botànic fije los criterios de distribución del Plan Resistir Plus, que no pueden dilatarse ni una semana más y dejar fuera a las empresas de más de 10 trabajadores, así como establecer unas ayudas económicas directas al ocio nocturno por 50 millones de euros que sean capaces de garantizar la supervivencia de los 1.137 establecimientos que han resistido hasta ahora. Una reivindicación a la que la Coordinadora no va a renunciar, ya que considera que es de justicia.