24 horas después, ¿y ahora que?

El DOCV ha publicado esta mañana el Decreto que disuelve las Cortes Valencianas y convoca las elecciones autonómicas el 28 de abril coincidiendo con las elecciones generales. La decisión de Puig, deja una herida profunda en el gobierno del botánico, aunque hoy 24 horas después los partidos “botánicos” en cuestión trataban de dar normalidad a lo ocurrido y rebajar la tensión vivida ayer..

En este sentido, las reacciones más sorprendentes han sido las del portavoz de Compromis, Fran Ferri, que hoy calificaba de “anécdota” el desencuentro de ayer y se mostraba favorable a reeditar el Botànic. Una actitud que chocaba con las manifestaciones y también silencios que ayer ofreció la lideresa de Compromis, Mónica Ultra.

Ferri, ha afirmado que el "desacuerdo" de esta formación política con el adelanto de las elecciones autonómicas "no significa que la izquierda esté rota y que no pueda reeditar el pacto del Botànic" la próxima legislatura. En su opinión, el que el president de la Generalitat, Ximo Puig, haya decidido "unilateralmente" adelantar las elecciones no supone que no pueda reeditarse el pacto del Botànic, que en su opinión está "tan vigente como siempre".

En la misma linea se ha pronunciado el socialista Manolo Mata quien ha admitido que la escenificación de ayer fue la que fue, pero asegura que ya pasó y que hoy esta el mismo Botànic que ayer.

La tercera pata del Botànic, Podemos lamenta que las formas no fueron las mas adecuadas porque se evidencia una división y ruptura que no beneficia de cara a finalizar la legislatura. No obstante, a su portavoz, Antonio Estañ le preocupa que la legislatura acabe con demasiados deberes sin hacer y por ello han pedido una reunión al Consell para ver como se da salida a temas pendientes como la reversión del hospital de Dénia o la ley de las diputaciones.

Los más críticos los partidos de la oposición. Los populares, en boca de su portavoz Mª José Catalá consideran que el pacto del Botànic "ha muerto y tiene muy difícil reanimarse o sobrevivir a esa ruptura tan abrupta", a sus promesas "incumplidas" y al "relato de reproches mutuos". Así ha asegurado que los valencianos ya saben lo que es un bloque de izquierdas. No hay mejor escenario para un candidato del PP ahora mismo que ver el relato de las últimas horas, tras un balance del Botànic nefasto, paralizado por las decisiones judiciales y con una gestión más que insuficiente", ha manifestado.

Desde Ciudadanos se alegran del adelanto electoral porque aseguran, el Botànic estaba acabado y así los ciudadanos tienen la oportunidad de votar y pedir el cambio.