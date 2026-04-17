El hilo de pegamento en la puerta, la técnica que alerta a los vecinos de Malilla por la oleada de robos: "Nos dimos cuenta en ese momento"

Los vecinos del barrio de Malilla, en Valencia, viven con el miedo en el cuerpo. Una oleada de robos en las últimas semanas en la carretera de Malilla y la calle Ingeniero Joaquín Benlloch ha desatado la alarma. Los ladrones utilizan un método sigiloso para saber qué viviendas están vacías: marcan las puertas con un hilo de pegamento. Así lo ha denunciado una de las afectadas, Rita, en el programa 'Mediodía COPE Más Valencia', conducido por Carles Villeta.

El intento de robo en su propia casa

Rita ha relatado cómo descubrió la situación. "Vino la policía, nos advirtió, nos dimos cuenta en ese momento", ha explicado. Tras un primer aviso por un robo en un tercer piso, la pesadilla continuó. "A la semana siguiente volvimos a ver que estaba otra vez marcado, y 3 días después intenté meter la llave dentro de la cerradura y no podía", ha contado. Al desmontar la cerradura, descubrieron la causa: había un "trozo de metal" que los ladrones habían partido al intentar forzar la puerta.

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La policía les recomendó que quitaran las marcas de pegamento y que reforzaran la seguridad en casa con "alarmas o la mirilla inteligente". Sin embargo, la sensación de inseguridad persiste, ya que los robos no son casos aislados. Rita sospecha que los delincuentes "habrán aprovechado las pascuas" para actuar.

La inseguridad se extiende por el barrio

La preocupación en Malilla va más allá de los robos en viviendas. Rita ha confirmado que también se ha producido un aumento de los atracos en la calle, donde los delincuentes sustraen "móviles, chaquetas, zapatillas". Aunque siempre ha habido delincuencia, la vecina asegura que nunca a los niveles actuales: "Antes podía haber, de vez en cuando, obviamente, ha existido toda la vida, pero así no".

Estoy en mi casa y me siento vulnerable" Rita Vecina del barrio valenciano de Malilla

Esta situación ha provocado que los vecinos vivan en un estado de alerta constante. "Estoy en mi casa y me siento vulnerable", ha confesado Rita, quien vive acompañada de gente mayor. El miedo a que los ladrones puedan entrar en cualquier momento es una realidad palpable. Como medida de protección, ha instalado una alarma y ahora siempre cierra la puerta con llave.

COPE Valencia Una de las puertas marcadas en el barrio de Malilla

La inquietud es el tema principal de conversación en la comunidad. "No paramos de hablarlo y de intentar poner medidas", ha afirmado Rita. Los vecinos se están organizando y planean "poner cámaras en el patio" para disuadir a los ladrones. La colaboración es clave, y Rita ha podido confirmar que al menos otra vecina del barrio también encontró su puerta marcada.