El "HigieneBus" proporcionará servicios de higiene, peluquería o dentista a las personas sin hogar

El autobús “HigieneBus” de Mensajeros de la Paz recorrerá los barrios de València para proporcionar a las personas sin hogar servicios básicos de higiene y aseo personal, peluquería o dentista gracias a la colaboración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el Ayuntamiento de València. Así lo ha destacado el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, tras reunirse con el fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel.

“Este tipo de colaboraciones son clave para llevar a cabo iniciativas que nos permitan sumar esfuerzos para atender a las personas más vulnerables y hacer frente a una realidad que tenemos en nuestra ciudad”, ha señalado el alcalde de València, Joan Ribó. El alcalde también ha destacado “la labor y el compromiso del Padre Ángel para construir una sociedad más justa e igualitaria”. “En esta lucha contra la pobreza y las desigualdades, València siempre será un aliado, con un compromiso firme del Gobierno local con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, ha añadido.

Por su parte, el padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, ha asegurado que “atender a las personas sin hogar ha sido siempre una prioridad para Mensajeros de la Paz y tenemos que ser conscientes de que estas personas necesitan una higiene que muchas veces no pueden tener porque no encuentran recursos”. “Así no sólo podrán ducharse y cortarse el pelo para sentirse más guapos y mejor, sino que tendrán un momento de intimidad para ellos solos”, ha añadido.

Convenio EMT y Mensajeros de la Paz

Para poner en marcha esta iniciativa, el presidente de EMT València, el concejal Giuseppe Grezzi, ha suscrito un convenio de colaboración con Mensajeros de la Paz, por el que la empresa municipal realizará las tareas de mantenimiento ordinarias del autobús en sus instalaciones y proporcionará una plaza de aparcamiento en su cochera de San Isidro.

“Desde EMT queremos aportar nuestro granito de arena para poner en marcha el proyecto, poniendo a su disposición nuestros recursos e instalaciones”, ha detallado Grezzi, que ha puesto en valor el compromiso y solidaridad de la plantilla de EMT para hacer posible estas iniciativas. “De hecho, serán conductores y conductoras de la empresa municipal los que se encarguen de realizar de forma voluntaria estas rutas por la ciudad para asistir a las personas sin hogar”, ha señalado el presidente de la entidad.

El “HigieneBus” está totalmente equipado con ducha, espacio para peluquería, lavabo y cocina. El objetivo es que el vehículo, que recorrerá los diferentes barrios de la ciudad, se convierta en un punto de conexión entre las personas sin hogar y los servicios sociales y asociaciones para facilitarles el acceso a estos servicios de atención básicos. Además, en el propio autobús, también tendrán acceso a dentista, material básico para realizar curas o reparto ropa.

La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, ha dado "la bienvenida a esta iniciativa, que para nosotros es muy positiva y que nace de la colaboración que tenemos desde la Concejalía con las entidades del sector social de la ciudad". Así, la concejala ha detallado que la entidad Mensajeros de la Paz ha participado en el censo de personas sin techo organizado por el Ayuntamiento y ahora ha presentado esta iniciativa que vemos con muy buenos ojos. “Entre la administración y las entidades creamos sinergias para conseguir una ciudad más justa, con más derechos y, en definitiva, mejor”, ha destacado.