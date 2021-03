No hay sitio para malas películas en la cartelera

Se va notando la recuperación de salas que "reabren" tras las últimas restricciones del inicio de año, así como el interés que tanto distribuidores como exhibidores están poniendo en seleccionar títulos que aporten calidad. No hay que olvidar, que a la propia competencia entre ellos se suma ahora la de las plataformas audiovisuales que también cuentan con una oferta de nivel. Así, esta semana, de nuevo encontramos buenas propuestas para disfrutar de las películas donde éstas deben verse, en pantalla grande.

Estos son las películas que nos ha seleccionado nuestrocrítico de cine Eduardo Casanova:

EL INFORME AUSCHWITZ

Cabe pensar, atendiendo solo al título y al cartel, que estamos ante otra nueva película sobre el tristemente conocido campo de exterminio. Indudablemente, hasta mediado el metraje asistimos a la escenificación de los lugares comunes de este subgénero bélico, expuestos con especial crudeza. Ahora bien, son varias las razones que hacen de esta producción eslovaca un estreno muy recomendable: suma a sus excelencias técnicas, el interés por la odisea de sus dos protagonistas y aporta un mensaje final contundente, recreando una historia real que no deja indiferente.

Freddy y Valér, con la colaboración de sus compañeros, planean escapar de Auschwitz en abril de 1944. Al percatarse de su desaparición, los oficiales nazis, someten a un calvario a quienes han compartido barracón con ellos; mientras los fugitivos deberán sortear infinidad de peligros si quieren conseguir su objetivo: dar a conocer al mundo lo que ocurre allí dentro.

LOS TRADUCTORES

Los amantes de las novelas de Agatha Christie encontraran en esta película coral muchas referencias herederas de sus obras trasladadas a un entorno actual. No obstante, las brillantes ideas que laten en la base de la historia carecen de esa misma genialidad al proyectarlas sobre la pantalla. Su intrigante planteamiento no tiene la continuidad esperada y queda lejos de satisfacer plenamente las expectativas generadas. Hincha tanto la trama de giros y sorpresas que se pasa de vueltas, incluso los personajes se tornan irreales y las interpretaciones impostadas, pese a no decaer en el interés por su resolución.

El prestigioso editor Eric Angstrom acaba de anunciar la fecha de publicación del último libro de una aclamada trilogía literaria, cuyo misterioso autor ha vendido millones de ejemplares de las entregas anteriores. Dado que está previsto su lanzamiento mundial, contrata a nueve traductores y los aísla en un búnker de lujo sin conexiones a internet, con el fin de evitar cualquier filtración. Sin embargo, a los pocos días salen a luz las primeras páginas del texto, a la par que recibe la amenaza del hacker de continuar con los siguientes capítulos salvo que acceda a sus exigencias. Al parecer alguien de dentro ha traicionado su confianza.

THE MAURITANIAN

La adaptación del libro de éxito mundial Diario de Guantánamo depara, como cabe imaginar, una película muy dura en todo lo que corresponde a los aspectos carcelarios de la historia. Tal crudeza tiene un interés añadido porque se basa en las experiencias reales del autor y además contiene singularidades que lo alejan de otros muchos títulos del género. Liga esa áspera parcela con la batalla jurídica dirigida a demostrar que su reclusión se realizó careciendo de pruebas concluyentes y obviando cualquier garantía legal. Sin embargo, no acierta a equilibrar ambas miradas completamente y por momentos se torna rutinaria, pero el magnífico trabajo de los actores y el emotivo desenlace, no exento de mensajes, la hacen merecedora de atención.

Mohamedou es arrestado en Mauritania durante la celebración de una boda, ignorando la odisea que le aguarda. El hecho de haber luchado junto con los talibanes en la guerra de Afganistán y la llamada telefónica de un primo suyo, presunto colaborador de Osama Bin Laden, son indicios suficientes para que el ejército estadounidense lo considere implicado en los atentados del 11S. Tras diez años de encierro y torturas, la abogada Nancy Hollander decide asumir su defensa.